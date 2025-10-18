Активно нав'язуватиме одну ідею: політолог розкрив, що Путін хоче "продати" Трампу
- Путін і Трамп скоро можуть провести очну розмову на території Європи, проте Росія навряд чи через це стане зменшувати обстріли України.
- Очільник Кремля не переймається тим, що може розлютити Трампа новими атаками по Україні, оскільки впевнений, що переговори з ним не зірвуться.
Трамп найближчим часом готується зустрітися з Путіним в Угорщині. Росія перед цією зустріччю зменшувати обстріли України не буде, як і свої штурмові дії на фронті.
Таку думку в етері 24 Каналу висловив голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, пояснивши, що Путін не боїться, що переговори з Трампом через його атаки по Україні можуть зірватися, бо точно знає, що цього не станеться, адже у США є інтерес до їх проведення.
Дивіться також Путін у вкрай принизливому становищі: чи зможе він долетіти до Угорщини на зустріч з Трампом
Яку модель поведінки США хоче повернути Путін?
Зі слів Божка, інтерес американської сторони до проведення перемовин з Кремлем – вищий, ніж інтерес російської сторони до розмови з США. Тому, за переконанням голови центру політичних студій, напередодні зустрічі Трампа і Путіна бойові дії зупинятися не будуть, як і атаки Росії.
Путін – це людина, яка хоче, щоб в нього "купили" деескалацію. Він не використовує її, як інструмент впливу на США. Якимось чином він буде цю ідею далі проштовхувати, просто у гібриднішому сенсі та намагатиметься, затягуючи переговори, перекласти більшу відповідальність на Україну,
– вважає Божко.
Російський диктатор, на його думку, хоче повернутися до моделі, коли Вашингтон буде тиснути на Київ, а не на Москву, та ухвалювати частково російські правила гри.
Що відомо про можливу зустріч Трампа і Путіна?
Переговори президента США з очільником Кремля можуть відбутися протягом найближчих двох тижнів. Про це розповів прессекретар російського диктатора Пєсков. Місцем зустрічі стане столиця Угорщини – Будапешт.
Про те, що така зустріч запланована, повідомив Трамп після того, як поговорив з Путіним у телефонному режимі. Згодом угорський прем'єр Орбан та міністр закордонних справ країні Сіярто заявили, що Угорщина готова стати майданчиком для їхньої розмови. Останній озвучив, що його країна з повагою зустріне Путіна.
Розглядається варіант, що Путін може летіти до Угорщини через Білорусь і Польщу. Однак є сумніви, що Варшава дозволить прольоти над своєю територією. Тож ймовірнішим стане шлях через Туреччину, хоча це займе чимало часу – вісім годин.