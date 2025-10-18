Трамп в ближайшее время готовится встретиться с Путиным в Венгрии. Россия перед этой встречей уменьшать обстрелы Украины не будет, как и свои штурмовые действия на фронте.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, объяснив, что Путин не боится, что переговоры с Трампом из-за его атак по Украине могут сорваться, потому что точно знает, что этого не произойдет, ведь у США есть интерес к их проведению.

Какую модель поведения США хочет вернуть Путин?

По словам Божко, интерес американской стороны к проведению переговоров с Кремлем – выше, чем интерес российской стороны к разговору с США. Поэтому, по убеждению главы центра политических студий, накануне встречи Трампа и Путина боевые действия останавливаться не будут, как и атаки России.

Путин – это человек, который хочет, чтобы у него "купили" деэскалацию. Он не использует ее, как инструмент влияния на США. Каким-то образом он будет эту идею дальше проталкивать, просто в более гибридном смысле и пытаться, затягивая переговоры, переложить большую ответственность на Украину,

– считает Божко.

Российский диктатор, по его мнению, хочет вернуться к модели, когда Вашингтон будет давить на Киев, а не на Москву, и принимать частично российские правила игры.

Что известно о возможной встрече Трампа и Путина?