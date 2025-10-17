Керманич Білого дому всіляко намагається покласти край війні в Україні. Так, попри провальний саміт на Алясці, Трамп оголосив про ще одну спробу перемовин з російським диктатором.

Цього разу зустріч з Путіним має відбутися в Угорщині й може змінити становище в Україні. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Bloomberg.

До теми "Не ідеальний час": після розмови з Путіним Трамп зробив заяву щодо вторинних санкцій

Як перемовини Трампа з Путіним можуть вплинути на Україну?

Американський лідер оголосив про це рішення після понад двогодинної розмови з очільником Кремля у четвер, 16 жовтня.

Однак це знімає тиск на Путіна, що наростав останніми тижнями через роздратування Трампа постійними спробами Росії відтягнути переговорний процес.

До речі, вже 17 жовтня у Вашингтоні відбудеться ще одна дипломатична зустріч. На перемовини до США прибув Володимир Зеленський.

Аналітики Bloomberg вважають, що останнім часом Трамп тепліше ставився до Зеленського, натомість охолонувши до Путіна – різка зміна порівняно з негативним ставленням до українського лідера раніше, включно з публічним скандалом в Овальному кабінеті в лютому 2025 року.

Водночас у четвер американський президент ухилився від відповіді про постачання далекобійних ракет "Томагавк" Україні та про ініціативу Сенату щодо жорстких санкцій проти Росії.

Нам теж потрібні "Томагавки" для США,

– заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Щодо санкцій він зазначив, що республіканська ініціатива "може не бути ідеальним часом, але це могло б статися за тиждень-два". Українська та російська сторони намагаються скористатися імпульсом Трампа після саміту в Газі, який зупинив бої між ХАМАС та Ізраїлем.

Зеленський сподівається, що роздратування Трампа Путіним змусить Білий дім застосувати тиск, якого той досі уникав. Він планує поновити прохання про протиповітряну оборону, допомогу з енергоресурсами та бажані "Томагавки".

Та Трамп ще не схвалив їх постачання, а Путін під час дзвінка попередив, що це нібито завдасть значної шкоди відносинам між країнами, не кажучи про перспективи мирного врегулювання.

Потрібно поєднувати тиск із діалогом. Бачимо багато зусиль на розмову, але не максимальний тиск,

– зауважив історик Холодної війни Сергій Радченко.

Натомість Трамп покладається на "морквинки", щоб заманити Путіна за стіл переговорів. Лідери обговорили перспективи торгівлі після війни, і Трамп наголосив на "колосальних" економічних можливостях, за даними Кремля.

Зауважте! Аналітики вважають, що плануючи нижчий рівень діалогу та саміт лідерів, Путін по суті виграє час, затягуючи постачання зброї США Україні та впровадження обіцяних Трампом енерго-санкцій.

До того ж переговорний процес між лідерами Росії та США відбудеться в Угорщині. Прем'єр країни Віктор Орбан потерпає від критики ЄС і НАТО за тісні зв'язки з Росією навіть після вторгнення в Україну, адже він виступає проти санкцій, блокує постачання зброї та укладає довгостроковий газовий контракт з Москвою.

Як пройшла телефонна розмова Трампа й Путіна?