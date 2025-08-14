У Білому домі підтвердили, що Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться наодинці перед пресконференцією на саміті в Анкориджі. США запевняють, що знають, як повпливати на мирне врегулювання воєнних дій.

Розмова тет-а-тет між американським лідером та очільником Кремля відбудеться перед пресконференцією. Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт в коментарі телеканалу Fox News, передає 24 Канал.

Що сказали в Білому домі стосовно саміту на Алясці?

Пресслужба резиденції президента США оголосила, що президенти Володимир Путін та Дональд Трамп проведуть особисту зустріч без присутності інших на початку переговорів.

Керолайн Левітт також повідомила, що Сполучені Штати мають широкий спектр інструментів для припинення війни.

Майбутній приватний діалог Путіна з Трампом, на думку ЗМІ, може мати непередбачувані наслідки. Оскільки перемовини президентів відбудуться без присутності радників в кабінеті, питання про реальність виконання рішень, ухвалених за зачиненими дверима, залишається відкритим.

За офіційною версією, у Вашингтоні заявляють про намір "знайти шляхи до миру", тоді як Трамп прагне зміцнити свій образ "провідного перемовника" та миротворця.