Україна має бути пріоритетом: республіканець розкрив очікування від зустрічі Трампа і Сі

У Киргизстані відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Позитивним сигналом зустрічі стало те, що практично всі, починаючи від очільників держав азійських країн і закінчуючи китайським лідером Сі Цзіньпіном, звертаючись до Путіна, говорили про необхідність закінчувати війну в Україні.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив член Республіканської партії Борис Пінкус, наголосивши, що заклики були адресовані саме Путіну, а не Зеленському. Він підкреслив, що це прозвучало з вуст і прем'єр-міністра Індії Моді, і Сі Цзіньпіна. Це відбулося напередодні зустрічі Сі з Трампом 24 вересня.

Зустріч Трампа і Сі: що має бути на порядку денному

Член Республіканської партії розповів, що найголовнішим зараз є спроба вплинути на порядок денний зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном, щоб американський президент змінив риторику конфронтації щодо китайського колеги.

Треба глобально мислити. Подивіться, що діється у світі. Майже скрізь напруга. Країни, які не мріяли ніколи про ядерну зброю, вже починають подейкувати про її придбання. Країни, які вже забули про суперечки із сусідами, сьогодні знову починають про це говорити,

– звернув увагу Пінкус.

Він навів приклад, що знову виникає територіальне питання про Джамму та Кашмір (регіон) між Пакистаном та Індією. Держави починають знову говорити про те, що їх хвилює, що вони готові "відновлювати справедливість". Член Республіканської партії, вважає, що це є наслідком провальної політики Трампа на міжнародній арені.

Тому сьогодні я повертаюся до майбутньої зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном. Глобальна проблема – це почати розв'язувати питання міжнародної напруженості, її потрібно розрядити. А починати треба це з зупинки війни в Україні,

– переконаний Пінкус.

Це найперше, що можуть зробити ці дві країни – США і Китай. Це, як наголосив член Республіканської партії, принципово важливо, до 24 вересня залишається мало часу, і він висловив сподівання, що дещо позитивне може відбутися ще до настання цієї дати.

Радію, що Європа заворушилась, що надходитимуть у великій кількості з Великої Британії Storm Shadow. До того ж держава вирішила налагоджувати спільне виробництво з українськими компаніями. Це дуже тішить,

– підсумував Пінкус.

Повна версія інтерв'ю з Борисом Пінкусом: дивіться відео