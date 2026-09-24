"Національна безпека його не цікавить": політик із США пояснив, чого Трамп хоче від Китаю

Відносини США та Китаю останнім часом виходять далеко за межі торгівлі й тарифів. На тлі зустрічі Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном особливої ваги набувають питання технологій, безпеки та ролі Пекіна у міжнародних конфліктах.

Американський політичний діяч Юрій Рашкін в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу пояснив, чого, на його думку, Трамп прагне від Китаю та чому президент США готовий йти на поступки Пекіну.

Чого Трамп хоче від Китаю?

Рашкін вважає, що Трамп насамперед намагається отримати від Китаю економічні та політичні поступки, водночас не завжди враховуючи довгострокові інтереси США.

Трампа потрібно ублажати. Трампу потрібно обіцяти багато грошей. Вони бачать, як він влаштований. Це очевидно,

– сказав він.

Пекін має достатньо ресурсів і важелів, щоб поступатися Вашингтону лише частково, зберігаючи за собою важливі козирі. Політик порівняв тактику Китаю з поступовою грою, коли країна не віддає все одразу, а крок за кроком домовляється із Трампом.

Повне інтерв'ю з Юрієм Рашкіним: дивитись відео

Трамп ігнорує питання нацбезпеки

Окремо Рашкін звернув увагу на політику Трампа щодо китайських технологій. Він заявив, що якби президент США справді керувався передусім питаннями національної безпеки, то не дозволяв би Китаю отримувати доступ до передових американських технологій.

"Якби його хвилювала національна безпека Сполучених Штатів, він би не продавав суперпросунуті чіпи Китаю, які раніше не можна було, а при Трампі можна, тому що йому з цього якась вигода", – заявив Рашкін.

Саме особисті інтереси Трампа та бажання демонструвати силу часто переважають над стратегічними міркуваннями.

Національна безпека його не цікавить. Що його хвилює? Його хвилює, щоб його поважали, щоб він багатів, щоб можна було мститися,

– сказав політичний діяч.

Як це може впливати на відносини США та Китаю?

Рашкін також звернув увагу на те, що Трамп дедалі більше розглядає Китай як важливого партнера у світовій політиці.

Ідея розділу світу – це те, що йому імпонує, йому подобається ця ідея,

– зазначив він.

Водночас нинішні відносини Вашингтона та Пекіна мають значення і для України. Зокрема, Китай залишається одним із ключових економічних партнерів Росії, а питання китайської підтримки Москви та постачання технологій є частиною ширшої дискусії про можливості тиску на Кремль.

На тлі зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна Рашкін вважає важливим стежити не лише за публічними заявами лідерів, а й за конкретними домовленостями між США та Китаєм.

Заважимо, що Дональд Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіна у Вашингтоні під час державного візиту китайського лідера до США. Це перший візит Сі до американської столиці за понад 10 років, а переговори відбуваються на тлі торговельного перемир’я між країнами.

Під час зустрічі Трамп і Сі мають обговорити торгівлю, тарифи, передові технології та штучний інтелект, доступ Китаю до американських чипів, рідкісноземельні ресурси та питання безпеки. Серед міжнародних тем – ситуація на Близькому Сході та війна Росії проти України, зокрема можливість впливу Пекіна на Владіміра Путіна.