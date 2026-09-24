Американский политический деятель Юрий Рашкин в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, что, по его мнению, Трамп хочет от Китая и почему президент США готов идти на уступки Пекину.

Чего Трамп хочет от Китая?

Рашкин считает, что Трамп прежде всего пытается добиться от Китая экономических и политических уступок, при этом не всегда учитывая долгосрочные интересы США.

Трампа нужно ублажать. Трампу нужно обещать много денег. Они видят, как он устроен. Это очевидно,

– сказал он.

У Пекина достаточно ресурсов и рычагов, чтобы уступать Вашингтону лишь частично, сохраняя за собой важные козыри. Политик сравнил тактику Китая с постепенной игрой, когда страна не отдает все сразу, а шаг за шагом договаривается с Трампом.

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Трамп игнорирует вопросы национальной безопасности

Отдельно Рашкин обратил внимание на политику Трампа в отношении китайских технологий. Он заявил, что если бы президент США действительно руководствовался прежде всего соображениями национальной безопасности, то не позволил бы Китаю получать доступ к передовым американским технологиям.

"Если бы его волновала национальная безопасность Соединенных Штатов, он бы не продавал Китаю сверхпродвинутые чипы, которые раньше нельзя было продавать, а при Трампе можно, потому что ему от этого какая-то выгода", – заявил Рашкин.

Именно личные интересы Трампа и желание демонстрировать силу часто преобладают над стратегическими соображениями.

Национальная безопасность его не интересует. Что его волнует? Его волнует, чтобы его уважали, чтобы он был богат, чтобы можно было мстить,

– сказал политический деятель.

Как это может повлиять на отношения между США и Китаем?

Рашкин также обратил внимание на то, что Трамп все больше рассматривает Китай как важного партнера в мировой политике.

Идея разделения мира – это что-то, что импонирует ему, ему нравится эта идея,

– отметил он.

В то же время нынешние отношения Вашингтона и Пекина имеют значение и для Украины. В частности, Китай остается одним из ключевых экономических партнеров России, а вопрос о китайской поддержке Москвы и поставках технологий является частью более широкой дискуссии о возможностях давления на Кремль.

На фоне встречи Трампа и Си Цзиньпина Рашкин считает важным следить не только за публичными заявлениями лидеров, но и за конкретными договоренностями между США и Китаем.

Отметим, что Дональд Трамп лично встретил Си Цзиньпина в Вашингтоне в ходе государственного визита китайского лидера в США. Это первый визит Си в американскую столицу за более чем 10 лет, а переговоры проходят на фоне торгового перемирия между странами.

В ходе встречи Трамп и Си должны обсудить торговлю, тарифы, передовые технологии и искусственный интеллект, доступ Китая к американским чипам, редкоземельные ресурсы и вопросы безопасности. Среди международных тем – ситуация на Ближнем Востоке и война России против Украины, в частности возможность влияния Пекина на Владимира Путина.