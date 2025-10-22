Генсек НАТО відповів, чи була остання зустріч Трампа й Зеленського "катастрофою"
- Рютте заперечив, що його приїзд до Вашингтону 22 жовтня є наслідком нібито невдалих переговорів Зеленського і Трампа.
- Генсек НАТО назвав зустріч президентів України та США 17 жовтня "хорошою та успішною".
У п'ятницю, 17 жовтня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп утретє зустрілися в Білому домі. Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував переговори президентів.
Він відповів на запитання про те, чи були вони "катастрофою". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.
Як генсек НАТО оцінив переговори 17 жовтня?
У середу, 22 жовтня, перед своєю зустріччю з Трампом, з журналістами поспілкувався генсек НАТО.
У Рютте запитали, чи є його приїзд до Вашингтону наслідком нібито невдалих переговорів Зеленського з американським президентом напередодні.
Очільник Альянсу заперечив: "Ні, зовсім ні. Це було заплановано заздалегідь". Після "успіху в Газі" політики домовилися зустрітися, аби обговорити реалізацію мирного плану США в Україні.
Це була хороша зустріч, це була успішна зустріч,
– додав Рютте про зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня.
Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?
Нагадаємо, 17 жовтня президенти США та України провели декілька годин за зачиненими дверима. Зеленський назвав зустріч предметною та додав, що її результат може наблизити завершення війни.
Однак кілька джерел розповіли для CNN, що Трамп відмовив українському лідерові в наданні ракет Tomahawk. Президентові США нібито здалося, що Україна прагне ескалації конфлікту.
Ексклюзивно для 24 Каналу зустріч у Білому домі розібрав керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Він вважає, що американці навмисно спекулювали на темі Tomahawk, аби змусити росіян вийти на комунікацію. Це й зробив Путін 16 жовтня, зателефонувавши Трампові.
Також деякі чиновники на умовах анонімності розповіли The Washington Post, що під час переговорів американський спецпредставник Стів Віткофф тиснув на українську делегацію. Він наполягав на передачі Донецької області під російський контроль.