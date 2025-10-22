Генсек НАТО відповів, чи була остання зустріч Трампа й Зеленського "катастрофою"

У п'ятницю, 17 жовтня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп утретє зустрілися в Білому домі. Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував переговори президентів.

Він відповів на запитання про те, чи були вони "катастрофою". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

Як генсек НАТО оцінив переговори 17 жовтня?

У середу, 22 жовтня, перед своєю зустріччю з Трампом, з журналістами поспілкувався генсек НАТО.

У Рютте запитали, чи є його приїзд до Вашингтону наслідком нібито невдалих переговорів Зеленського з американським президентом напередодні.

Очільник Альянсу заперечив: "Ні, зовсім ні. Це було заплановано заздалегідь". Після "успіху в Газі" політики домовилися зустрітися, аби обговорити реалізацію мирного плану США в Україні.

Це була хороша зустріч, це була успішна зустріч,

– додав Рютте про зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?