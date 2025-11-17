Франція може посилити Повітряні сили ЗСУ: Макрон нагадав слова Зеленського про "закриття неба"

У понеділок, 17 листопада, відбулась зустріч Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Франція прагне посилити ЗСУ для протидії можливій новій агресії.

Особливу увагу приділять саме Повітряним силам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів України та Франції.

Як Франція посилить спроможності України?

Франція та Україна 17 листопада уклали угоду, яка визначає новий етап у відновлені та реінтеграції ЗСУ після перемир'я з Росією. Президент Макрон прагне, щоб українські сили в майбутньому могли стримати нову можливу агресію.

Зазначається, що Франція особливо зосередиться на Повітряних силах України. Йдеться про залучення сучасних засобів, фінансування та модернізацію.

Під час виступу Макрон нагадав про перший заклик Зеленського "закрити небо". Лідер Франції підкреслив, що це завдання і надалі залишається у пріоритеті.

Що відомо про угоду?