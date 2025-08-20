Тема тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США може зіграти на користь Києва після зустрічі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та європейських лідерів. Володимир Путін може як погодитися, так і не дати згоду.

У будь-якому випадку Україна може скористатися питанням зустрічі Зеленського, Путіна та Трампа. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

Чому це вигідно для України?

Ігор Рейтерович вважає, що якщо Трамп підніме тему тристоронньої зустрічі найближчим часом, то почує якусь частину аргументів Зеленського. А ще з порядку денного знімуться умови Путіна.

Якщо Трамп каже: "Ми поговорили і вирішили 22 серпня зустрітися на трьох", це ставить Путіна на колосальну розтяжку. У нього не буде ніякої впевненості, що прийняли його план. Трамп скаже, що залишилося два нюанси, їх обговорять Путін з Зеленським. Це можуть бути ключові моменти. Зокрема, невтручання у внутрішні справи України та лінія розмежування,

– припустив він.

З одного боку, якщо Путін погодиться, то як піде та зустріч – невідомо. Можливо, Путіну буде некомфортно говорити із Зеленським. З іншого боку, якщо не погодиться, то увесь світ ще раз побачить, що Росія не хоче миру. Україна готова зустрічатися з російським диктатором та обговорювати усі питання, а Путін проти. Тому, можливо тема тристоронніх перемовин може дуже добре зіграти для України.

Тристоронні переговори: що відомо зараз?