"Поставлять Путіна на розтяжку": тристоронні перемовини в США можуть зіграти на користь України
- Тристоронні перемовини між Україною, Росією та США можуть бути вигідними для Києва, якщо Дональд Трамп підніме тему зустрічі, що поставить Росію у незручне становище.
- Політолог Ігор Рейтерович вважає, що згода або незгода Путіна на зустріч покаже позицію Росії щодо миру, а Україна демонструє готовність до діалогу.
Тема тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США може зіграти на користь Києва після зустрічі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та європейських лідерів. Володимир Путін може як погодитися, так і не дати згоду.
У будь-якому випадку Україна може скористатися питанням зустрічі Зеленського, Путіна та Трампа. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.
Чому це вигідно для України?
Ігор Рейтерович вважає, що якщо Трамп підніме тему тристоронньої зустрічі найближчим часом, то почує якусь частину аргументів Зеленського. А ще з порядку денного знімуться умови Путіна.
Якщо Трамп каже: "Ми поговорили і вирішили 22 серпня зустрітися на трьох", це ставить Путіна на колосальну розтяжку. У нього не буде ніякої впевненості, що прийняли його план. Трамп скаже, що залишилося два нюанси, їх обговорять Путін з Зеленським. Це можуть бути ключові моменти. Зокрема, невтручання у внутрішні справи України та лінія розмежування,
– припустив він.
З одного боку, якщо Путін погодиться, то як піде та зустріч – невідомо. Можливо, Путіну буде некомфортно говорити із Зеленським. З іншого боку, якщо не погодиться, то увесь світ ще раз побачить, що Росія не хоче миру. Україна готова зустрічатися з російським диктатором та обговорювати усі питання, а Путін проти. Тому, можливо тема тристоронніх перемовин може дуже добре зіграти для України.
Тристоронні переговори: що відомо зараз?
Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін мають провести двосторонню зустріч без нього перед запропонованим тристороннім самітом.
Український лідер Володимир Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним та Трампом. Він наголосив, що переговори України, США та Росії мають пройти без жодних умов.
Видання Politico пише, що Володимир Путін наполягає на особистій зустрічі із Володимиром Зеленським, але без Дональда Трампа. За даними джерел ЗМІ, російський диктатор наголосив, що хоче побачити президента України віч-на-віч.