Протягом останніх двох тижнів відбулася низка дипломатичних заходів. Усі вони були спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Однак значного прогресу досягнути не вдалося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Європа сумнівається у мирних переговорах Трампа: Politico пояснило, чому так

Чи може зустріч Зеленського і Путіна принести результати?

Протягом останніх двох тижнів відбулася низка дипломатичних заходів, які мали на меті сприяти завершенню війни в Україні. Зокрема, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Москву, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

У п'ятницю, 15 серпня, очільник Кремля відправився на Аляску на саміт з американським президентом Дональдом Трампом. Вже в понеділок, 18 серпня, Володимир Зеленський та європейські лідери відвідали Білий дім і також зустрілися з Трампом.

З огляду на всі ці зустрічі, було легко уявити, що мир уже близько. Ймовірно, Трамп так і думає, адже висловив сподівання, що мирна угода в кінці всього цього є цілком досяжною і може бути укладена в найближчому майбутньому. Під час зустрічі з європейцями американський лідер також сказав, що вірить у те, що "сьогодні ми дійдемо згоди майже з усіх питань".

Оглядач Макс Бут у статті для WP пише про скептичне ставлення до цього. Він вважає, що наразі є багато руху, але мало реального прогресу. Натомість спостерігається "змагання", в якому Путін намагається переконати Трампа, що Зеленський відповідальний за потенційний провал переговорів.

Тоді як український президент і європейські лідери пробують донести до глави Білого дому, що справжній винуватець – Путін.

Усі ці маневри розпочалися з плутанини й досі залишаються в ній. Віткофф вийшов із зустрічі 6 серпня, припустивши, що Путін готовий піти на значні поступки, що своєю чергою спонукало Трампа оголосити про "досягнення великого прогресу".

Він відмовився від погрози санкціями проти Росії (хоча і зберіг мита проти Індії) та поспішив організувати саміт з Путіним. Однак, поглянувши на все уважніше, стало очевидно, що будь-які "поступки", на які був готовий піти Путін є мінімальними.

Оглядач зауважує, що 2 червня, коли представники Росії та України зустрілися в Стамбулі, російська сторона представила широкий список вимог, які, у разі їх прийняття, перетворили б Україну на фактичну російську колонію.

Тоді Росія запропонувала припинення вогню лише після повного виведення української армії з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Окрім цього, вона вимагала припинення всіх поставок західної зброї Україні та обмеження чисельності українських Збройних сил. Максималістські вимоги, яких Путін хотів досягнути з початку війни, не змінилися.

То ж про які поступки йдеться? Судячи з усього, Путін сказав Віткоффу, що українцям не потрібно виходити з Херсонської та Запорізької областей, але вони все одно повинні "здати" Донбас.

У статті йдеться, що українці побудували в Донецькій області міцну систему укріплень, які протягом останніх 11 років стримували російські атаки. Не зумівши захопити Донецьку область повністю на полі бою, Путін замість цього почав вимагати, щоб Україна віддала території за столом переговорів.

Проте на Алясці Трамп став на бік Путіна. Американський президент відмовився від своєї вимоги про негайне припинення вогню і заявив, щоб Україна віддала Донецьку область "заради миру". Натомість Путін запропонував так звані "гарантії", що він більше не нападатиме на Україну.

У зв'язку з цим європейські лідери поспішили до Білого дому, щоб спробувати відрадити Трампа від цинічних хитрощів Путіна. Вони наполягали, щоб американський президент дотримався своєї початкової вимоги про припинення вогню і щоб США надали Україні гарантії безпеки в межах будь-якого мирного врегулювання.

Зараз Трамп, здається, готовий запропонувати певні гарантії безпеки, що є прогресом. Однак його заяви настільки розпливчасті, що втрачають будь-який сенс. Після зустрічі з європейськими лідерами Трамп заявив про обговорення гарантій безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами в координації з США.

Однак "координація" з США не відверне потенційний новий російський напад. Це могли б зробити лише письмові гарантії безпеки для України з боку Штатів, ратифіковані Конгресом і забезпечені американськими військами.

Як запасний варіант, США могли б пообіцяти прийти на допомогу європейським миротворцям в Україні, якщо ті зазнають нападу з боку Росії. Однак наразі немає жодних ознак того, що Трамп готовий піти на це. Також немає жодних ознак того, що Путін готовий прийняти надійні гарантії безпеки для України.

У понеділок російське МЗС опублікувало заяву, в якій назвало неприйнятною присутність будь-яких військ країн НАТО на території України.

Тож під час цих зустрічей значного прогресу досягти не вдалося. Однак згодом Трамп заявив, що зателефонував російському диктатору і розпочав підготовку до зустрічі між Путіним і Зеленським, місце проведення якої ще не визначено.

Проте варто звернути увагу на те, що очільник Кремля відмовляється зустрічатися з українським президентом, оскільки вважає Зеленського нелегітимним лідером.

Навіть якщо Зеленський і Путін все-таки зустрінуться, немає підстав очікувати прориву, адже російська та українська делегації вже двічі зустрічалися цього року. Друга зустріч, яка відбулася 2 червня, тривала годину і завершилася лише новим обміном полоненими.

Бут зазначає, що якщо ви хочете оцінити наміри Путіна, ігноруйте його оманливі слова і дивіться на його жорстокі дії. Він нагадує, що за кілька годин до прибуття Зеленського до Білого дому росіяни вбили 14 людей по всій Україні, включаючи двох дітей у Харкові. А через кілька годин після того, як Зеленський покинув Білий дім, вони розпочали найбільшу за місяць комбіновану атаку на Україну.

Усунувши, принаймні на цей момент, загрозу посилення санкцій з боку США, "дипломатичний наступ" Путіна лише створює перепочинок для його армії, щоб вона могла продовжувати свою агресивну війну. Останні мирні переговори не припиняють убивства, а навпаки, продовжують їх.

Зустріч Зеленського та Путіна: коротко про головне