Генсек НАТО Марк Рютте висловився про можливу зустріч Зеленського і Путіна. Він заявив, що все ще сподівається, що вона таки буде.

З такою заявою Рютте виступив 28 серпня на відкритті заводу з виробництва боєприпасів Rheinmetall у Нижній Саксонії, що у західній Німеччині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

Дивіться також "Під ковпаком ФСБ": Ступак відповів, де зустріч Путіна та Зеленського точно не відбудеться

Що сказав Рютте про зустріч Зеленсько і Путіна?

Рютте під час свого виступу заявив, що Зеленський "довів свою відданість" зустрічі. Тепер хід за Путіним – він має "бути в грі" та виконати те, що він казав Трампу на Алясці.

Також у генсека поцікавилися, чи вірить він у те, що російський диктатор дотримуватиметься угоди, на яку погодиться. Однак, прямої відповіді Рютте не дав, але при цьому наголосив, що саме через це треба продовжувати працювати над гарантіями безпеки та переозброєнням Європи та України.

Водночас він зауважив, що робота над гарантіями безпеки триває і що це складний процес, який "не можна вирішити за 9 днів". Попри все, США до цього будуть залучені

До слова, на відкритті заводу, де був Рютте, вироблятимуть 155-мм снаряди для німецьких військових, а також збільшення озброєння України.

Зустріч Зеленського і Путіна: останні новини