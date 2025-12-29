Чи є прогрес: у Sky News проаналізували заяви Трампа і Зеленського щодо мирного плану

У Флориді 28 грудня відбулась зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Після перемовин лідери розповіли журналістам про прогрес у реалізації мирного плану.

На найбільш показові моменти від президентів України та США щодо цього прогресу вказали у Sky News, передає 24 Канал.

Який прогрес є зі слів Трампа?

Видання зазначає, що після зустрічі у Флориді президент США Трамп зробив багато заяв. Водночас серед них вдалось виокремити найголовніші моменти. Вони стосуються прогресу в обговоренні мирного плану.

На думку журналістів найпоказовішим моментом стало те, що Дональд Трамп визнав, що в переговорах залишаються "одне або два дуже складні питання". На його думку, сторони "дуже добре справляються" зі ними.

Крім того, за словами американського лідера, Україна та США нібито досягли великого прогресу за останній місяць. Водночас, продовжив Трамп, угода не може бути укладена швидко, адже стосуються "дуже складних речей".

Про що свідчать заяви Зеленського?

Водночас, як звернув увагу журналіст Марк Стоун, чіткішу оцінку дав Володимир Зеленський. Президент України використав відсотки, щоб описати стан мирного процесу.

А саме, Зеленський заявив, що 20-пунктний мирний план погоджено на 90%. Гарантії безпеки між США та Україною – на 100%, а це ж питання за участі Сполучених Штатів, Європи та України ще потребує доопрацювання.

На думку ЗМІ, реакція Москви наразі залишається ключовою.

Які результати зустрічі у США?