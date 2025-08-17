Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зараз час, коли Україні вирішує свою долю. Втім, Європа стоїть на її боці.

Вона приєднається до зустрічі з Трампом у Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн.

Що заявила Урсула фон дер Ляєн про переговори у Вашингтоні?

Це час, коли Україна вирішує свою долю, але вона може розраховувати на Європу,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії повідомила, що приєднається до зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

За інформацією Bild, спочатку Трамп все ж поговорить віч-на-віч із Зеленським, а лише потім до них приєднаються європейські лідери.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україні потрібні сильні безпекові гарантії для самозахисту, наголошуючи на відсутності обмежень на чисельність армії або допомогу від інших країн.