За словами Рубіо, найкращий для обох сторін сценарій перемовин – це повноцінна мирна угода, яка остаточно зупинить війну. Водночас він не відкидає можливого проміжного перемир'я, однак Росія на це ще не погодилася.

Неможливо ухвалити рішення про мир, не враховуючи інтересів України. Таку заяву держсекретар США Марко Рубіо зробив у інтерв'ю NBC News, передає 24 Канал.

Які три основні умови для мирної угоди?

За словами Марка Рубіо, попри кількагодинний саміт Трампа з Путіним на Алясці, для підписання остаточного договору потрібно докласти ще багато зусиль. Перш за все, він підкреслює потребу зосередитися на 3 основних аспектах під час перемовин, а саме:

визначення кордонів та статусу територій після завершення війни;

гарантії довгострокової безпеки для України, щоб унеможливити нову агресію;

шляхи відбудови держави, що понад три з половиною роки зазнавала ударів і руйнувань.

Окремо Держсекретар наголосив, що важко говорити про будь-які домовленості, поки тривають обстріли.

Зверніть увагу! У своєму інтерв'ю Рубіо підкреслив, що головною перешкодою в мирному врегулюванні конфлікту є позиція Москви. Адже для припинення війни потрібна воля обох сторін. Росія ж нині не демонструє готовності до цього.

На якому етапі мирні перемовини?