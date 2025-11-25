США та Україна ще не погодили 3 пункти "мирної угоди", – CNN

США та Україна узгодили більшість пунктів запропонованого Вашингтоном мирного плану. Однак кілька ключових питань усе ще залишаються спірними.

Про це повідомляє CNN із посиланням на українське джерело, обізнане з ходом переговорів, передає 24 Канал.

У яких пунктах мирного плану Україна не погоджується зі США?

Джерело зазначило, що загального "консенсусу" досягнуто, але щонайменше три важливі напрямки потребують подальших рішень.

Перший із них – американська пропозиція передати Росії частину українських територій, які вона не контролювала раніше. За словами співрозмовника, остаточного рішення тут немає.

Було б дуже неправильно сказати, що ми маємо версію, яка прийнятна для України,

– додав він.

Ще одна суперечлива тема – обмеження чисельності Збройних сил України до 600 тисяч військових. Під час дискусій США озвучили нову цифру, однак Київ наполягає на подальшому коригуванні перед тим, як давати згоду.

Крім того, джерело CNN назвало неприйнятною вимогу до України відмовитись від прагнення стати членом НАТО. Така поступка створила б "поганий прецедент", який фактично надав би Росії право вето на НАТО, "членом якого вона навіть не є".

До слова, Трамп заявив, що мирний план був удосконалений, але у ньому справді є пункти, щодо яких є розміжності.

