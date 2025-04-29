Тиск має бути не лише на Україну: Макрон сказав, що буде далі після розмови Зеленського і Трампа

Еммануель Макрон розповів цікаві деталі про зустріч Зеленського з Трампом у базиліці святого Петра. І поділився геополітичними планами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Макрона виданню Paris Match.

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Що дала зустріч Зеленського і Трампа

На думку Макрона, спілкування лідерів дозволило повернутися до тиску на росіян.

Я вважаю, що завдяки цій зустрічі нам вдалося повернути тиск на Росію. Це було метою, тому що було б несправедливо, якби тиск чинився виключно на Україну,

– сказав він.

На активізацію тиску на Росію очікують у найближчі 8 – 10 днів. Макрон підкреслив, що США прагнуть реалізувати припинення вогню, але Росія ще не приєдналася до нього.

Лідер Франції влаштував коротку розмову з Трампом у базиліці святого Петра. Згодом до них приєдналися Стармер і Зеленський.

Французький президент підкреслив, що Зеленський вирішив не залучати перекладача під час розмови з Трампом. Тож третій стілець у базиліці призначався саме для перекладача.

Також на початку травня відбудуться важливі візити: 7 травня у Париж приїде Фрідріх Мерц, а 9 травня в Нансі підпишуть історичний договір про дружбу між Францією та Польщею.

Візит представників США до Києва планують.