Президент США Дональд Трамп 15 серпня планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни в Україні.

Потенційна зустріч непокоїть значну частину людей у цілому світі, адже американський президент вкрай непередбачуваний і швидко змінює свою позицію. В етері 24 Каналу директор із медіа Українського конгресу Америки Андрій Добрянський розповів, що про це думають американці.

Як американці реагують на зустріч Трампа з Путіним

В Українському конгресі Америки кажуть, що громадяни США досить здивовані останніми подіями та заявами Трампа.

Я думаю, прості громадяни не розуміють, що діється в Білому домі, але назагал вони не цікавляться міжнародними справами. В Америці відбуваються інші хаотичні події, якими вони переймаються. Поки що здається, що це буде велике шоу,

– мовив Добрянський.

Втім, американці сподіваються, що Трамп не влаштує таке саме шоу, як у Гельсінкі у 2018 році, та все ж таки додумається не проводити спільну пресконференцію разом зі злочинцем.

До того ж достеменно невідомо, хто ще приїде на Аляску. Американці припускають, можливо, європейські лідери були запрошені на саміт. Загалом досі багато деталей залишаються невідомими.