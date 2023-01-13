Генштаб узяв кінець війни під свій контроль, – Піонтковський про рокіровки в Росії

У російському військовому командуванні знову рокіровки. Тепер командувачем армії є начальник генштабу Герасімов, який, схоже, взяв кінець війни під свій контроль.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Ми спостерігаємо війни між елітами Росії, й Україні це вигідно.

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Ядерна зброя

Піонтковський розповів, що в Росії радіють призначенню Герасімова з двох причин. Перша з них це, мовляв, у нього, на відміну від Суровікіна є доступ до ядерної зброї. Він командувач усієї армії й може керувати пуском ядерних ракет.

Вони там думають, що нарешті їхній головнокомандувач Путін вирішив використати ядерну зброю,

– зазначив російський публіцист.

Піонтковський про рокіровки в Росії: дивіться відео

Герасімов рукостискальний для світу

Він продовжив, що друга причини кардинально протилежна першій. Мовляв, Герасімова, на відміну від Суровікіна, сприймають у світі, й він рукостискальний. З одного боку вони хочуть ядерної війни, з іншого боку – помиритись. Вони самі не знають, чого хочуть.

"Вони знають лише, що війна програна. Цей поворот позбавляє Путіна подальшого апаратного маневру. Його буквально поставили на місце. Його змусили прибрати тих людей, яких він призначив, і повернути тих, яким він усіма засобами показував, що їх вважає винними в невдачах", – зауважив російський опозиційний політик.

За його словами, вони цього не забули, будуть це пам'ятати. Від початку генштаб не відчував ніякого ентузіазму щодо війни в Україні. Генштаб узяв завершення війни у свої руки.

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