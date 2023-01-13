Про це 24 Каналу сказав глава уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. За його словами, багато чого в світі змінилося на ментальному рівні завдяки прикладу, який подав український народ.

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Українське сонце вже зійшло

Закаєв вважає, що українське сонце вже зійшло, незважаючи на всі тяжкості, яких зазнав український народ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Я думаю, саме з 24 числа й зійшло українське сонце. Тому що світ зовсім інакше подивився на Україну, зовсім іншими очима побачив Україну й українців,

– заявив глава уряду Чеченської республіки Ічкерія.

Він зауважив, що ще понад 25 років тому перший президент Чеченської Республіки Ічкерія Джохар Дудаєв заявив про те, що Україна ніколи не змириться з рабським становищем та ще зійдеться в бою з Росією. У цьому тепер переконався весь світ.

На його думку, з цього часу світ побачив і найголовніше – самі українці усвідомили, що означає, коли навалюється несправедливість і потрібно зібратися, щоб впоратися з нею. Відтепер весь світ інакше дивиться на українців і Україну. Приклад, який подав український народ, сприяв тому, що багато чого в світі змінилося саме на ментальному рівні.

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Багато інших народів взяли приклад з українців

Закаєв зазначив, що народ Інгушетії, який останні 300 років стояв і був за Росію, днями ухвалив декларацію про державний суверенітет та створив державний комітет незалежності. Інгуський народ, як і інші народи на території Росії, які перебували в колоніальній залежності, взяв приклад з українців.

Він нагадав, що 18 жовтня 2022 року Верховна Рада ухвалила постанову про те, що територія Чеченської Республіки Ічкерія перебуває під російською окупацією. Це підштовхнуло й інші народи, які мали бажання бути самостійними, створити свою державність та зберегтися як етнос.

Але приклад чеченців і чеченського народу, які насмілилася заявити про своє право на самовизначення і створити свою державність, і те, як Росія розправилася, і те, як світ допустив цю розправу над чеченським народом, – це трохи остудило ці народи,

– сказав Закаєв.

Він певен, що після політичного акту, який відбувся 18 жовтня, дуже багато людей зараз інакше дивляться на майбутнє та на необхідність звільнятися від російської колоніальної залежності.

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