Вже з’явилося відповідне відео, як чеченці знищують окупантів. Вони воюють за Україну з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.
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Як чеченські воїни знищують окупантів у Бахмуті
В українській розвідці розповіли, що чеченські добровольці захищають нашу державу від ворога у складі Інтернаціонального легіону ГУР Міноборони. Серед добровольців – герой ічкерійського народу Абдул Хакім. Нині підрозділ легіону перебуває у Бахмуті.
Абдул Хакім до 24 лютого керував групою "Аджнад аль-Кавказ" у Сирії. Після 24 лютого його група стала частиною Окремого батальйону особливого призначення Міністерства оборони Чеченської республіки Ічкерія – добровольчого підрозділу в складі українського Інтернаціонального легіону ГУР МО України,
– повідомили у розвідці.
До речі, 15 жовтня Абдул Хакіма було возведено в ранг полковника Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія.
Як чеченці нищать ворога у Бахмуті: дивіться відео
Окрім цього, зведена тактична група "Адам" Збройних Сил України показала, як потужно відбила штурм російських окупантів поблизу Бахмута.
Як захисники відбили штурм окупантів біля Бахмута: дивіться відео
Що зараз відбувається у Бахмуті
Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що Бахмут й надалі залишається однією з найінтенсивніших ділянок фронту. Там постійно тривають інтенсивні бойові зіткнення та обстріли противника.
За словами Череватого, російські окупанти наразі перегруповуються та сконцентровують більше свого особового складу і техніки. Загарбники намагаються контратакувати на певних напрямках, у районі Стельмахівки, Площанки та інших. Однак вони зазнають втрат і відступають.