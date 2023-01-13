Об этом 24 Каналу сказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. По его словам, многое в мире изменилось на ментальном уровне благодаря примеру, который подал украинский народ.
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Украинское солнце уже взошло
Закаев считает, что украинское солнце уже взошло, несмотря на все тяжести, которые испытал украинский народ, начиная с 24 февраля 2022 года.
Я думаю именно с 24 числа и взошло украинское солнце. Потому что мир совсем иначе посмотрел на Украину, совсем другими глазами увидел Украину и украинцев,
– заявил глава правительства Чеченской республики Ичкерия.
Он отметил, что еще более 25 лет назад первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев заявил о том, что Украина никогда не смирится с рабским положением и сойдется в бою с Россией. В этом теперь убедился весь мир.
По его мнению, с этого времени мир увидел и самое главное – сами украинцы осознали, что значит, когда наваливается несправедливость и нужно собраться, чтобы справиться с ней. Теперь весь мир иначе смотрит на украинцев и Украину. Пример, который подал украинский народ, способствовал тому, что многое в мире изменилось именно на ментальном уровне.
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Многие другие народы последовали примеру украинцев
Закаев отметил, что народ Ингушетии, который последние 300 лет стоял и был за Россию, на днях принял декларацию о государственном суверенитете и создал государственный комитет независимости. Ингушский народ, как и другие народы на территории России, находившиеся в колониальной зависимости, последовал примеру украинцев.
Он напомнил, что 18 октября 2022 года Верховная Рада приняла постановление о том, что территория Чеченской Республики Ичкерия находится под российской оккупацией. Это подтолкнуло и другие народы, которые хотели быть самостоятельными, создать свою государственность и сохраниться как этнос.
Но пример чеченцев и чеченского народа, осмелившихся заявить о своем праве на самоопределение и создать свою государственность, и то, как Россия расправилась, и то, как мир допустил эту расправу над чеченским народом, это немного охладило эти народы,
– подчеркнул Закаев.
Он уверен, что после политического акта, провозглашенного 18 октября, очень многие сейчас иначе смотрят на будущее и на необходимость освобождаться от российской колониальной зависимости.
Больше о чеченцах и войне в Украине
- Безусловно, Запад хочет победить Украину в войне. В то же время, он очень боится неконтролируемого распада России. Однако, по словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева, развал "российской империи" неизбежен, и мир должен быть готов к этому.
- На войне в Украине чеченские добровольцы уничтожают российских оккупантов. В настоящее время они ликвидируют захватчиков в Бахмуте.
- Лидер Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев подчеркнул, что количество чеченцев, которые будут поддерживать Украину с оружием в руках, только будет расти.