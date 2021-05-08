Пам'ять і примирення: глави дипломатії України та Німеччини обмінялися листами

У День пам'яті та примирення, 8 травня, міністри закордонних справ України та Німеччини Дмитро Кулеба й Гайко Маас обмінялися листами, в яких зауважили, що держави об'єднують пам'ять і спільне європейське майбутнє.

Глава нашого МЗС оприлюднив фото дипломатичного листування з німецьким колегою з нагоди Дня вшанування загиблих у Другій світовій війні.

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Той випадок, коли дипломатичне листування з рутини перетворюється на особливо довірливу комунікацію між державами. Ми з колегою і другом Гайко Маасом обмінялися такими листами з нагоди 8 травня. Україну та Німеччину об’єднують пам’ять, примирення та спільне європейське майбутнє,

– повідомив Дмитро Кулеба.

Дипломати обмінялись листами

У своєму листі Гайко Маас написав, що сьогодні Німеччина стоїть на боці України, висловлює свою солідарність, виступає на міжнародній арені за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави та підтримує курс євроатлантичних реформ.

Він переконаний у тому, що "пам'ять про варварську війну, розв'язану Німеччиною, про жертв цієї війни в Україні, а також про ту відповідальність за мир та безпеку в Європі, яка звідси випливає, залишиться міцною основою відносин між нашими державами".

Окрім цього, німецький дипломат висловив подяку українському та іншим народам, які постраждали від націонал-соціалізму в роки Другої світової війни, за простягнуту руку примирення.

Зі свого боку Дмитро Кулеба подякував колезі за підтримку та його особисті зусилля для припинення війни, яку Росія розв'язала проти України, а також за підтримку євроатлантичних реформ.

Переконаний, що, зокрема завдяки цим зусиллям, Україна та Німеччина матимуть не лише трагічне минуле, а й щасливе спільне майбутнє в об'єднаній Європі,

– підсумував глава нашого МЗС.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що у Другій світовій війні були вбиті, закатовані чи померли від голоду 8 мільйонів українців.

8 і 9 травня в Україні: що відомо

В Україні, починаючи з 2016 року, замість Дня перемоги – 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

8 травня заведено вважати Днем пам'яті та примирення з 2015 року. Того ж року прибрали термін "Велика Вітчизняна війна" з українського законодавства й заборонити пропаганду комунізму та нацизму.

Символом з 2014 року є червоний мак. Він уособлює квітку маку й водночас кривавий слід від кулі.

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