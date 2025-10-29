Виграв iPhone за донат: переможець розіграшу від 24 Каналу поділився щирими емоціями

Збір на автомобіль Nissan Navara для підрозділу "Фенікс" успішно завершено. Організаторам вдалося зібрати 598 125 гривень, що навіть перевищило заплановану суму у 590 000 гривень. Переможцем розіграшу iPhone 16 став Олександр Браславський із міста Ківерці на Волині.

Він підкреслив в ефірі 24 Каналу, що донатить не заради призів, а для підтримки захисників України, і його родина постійно долучається до зборів. Олександр вже отримав свій подарунок.

Як донат може стати частиною великої справи?

Чоловік наголосив, що для нього важливо бути впевненими, що кожна пожертвувана гривня піде на справу, де вона дійсно потрібна.

Його батько, який багато років живе в Іспанії, координує їхні сімейні донати й закликає – "донать" або "додай ще трохи".

Коли я робив донати, то не думав про виграш. Для мене це не про призи, а про підтримку тих, хто захищає зараз Україну. Моя родина постійно підтримує збори, особливо ті, що стосуються бригад знайомих або які діють на національному рівні,

– наголосив Олександр.

Олександр сказав, що не очікував перемоги, але коли виграв – відчув що його донат став частиною великої справи. Також він переконаний, що допомагати треба поки триває війна.

Загалом Олександр Браславський протягом всього збору задонатив 1 600 гривень.

Зверніть увагу! Ведучі 24 Каналу Анастасія Норіцина і Альбіна Підгірняк збирають на п'ять комплексів РЕБ для Сумського прикордонного загону, який боронить Сумщину. Серед усіх, хто задонатить 200 гривень і більше розіграють новий крутий iPhone 16 256GB. Мета збору – 420 000 гривень. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку.

Що відомо про збори Фонду 24?

Фонд 24 понад десять років допомагає Збройним Силам України у боротьбі проти російської агресії. Завдяки підтримці небайдужих людей вдається регулярно закривати збори та передавати на фронт усе необхідне для військових.

Загалом фонд реалізував понад 200 зборів на суму понад 102 мільйони гривень. Кожна пожертва стає внеском у спільну справу – підтримку українських захисників і захист незалежності країни.