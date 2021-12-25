Як виглядають головні ялинки міст України: яскрава фотопідбірка

Ялинки завжди є головним атрибутом усіх різдвяних свят. У деяких українських містах придбали нові дерева до Нового 2022 року, а десь вирішили зекономити.

Проте в кожному з обласних центрів хвойні красуні вийшли унікальними та тішать місцевих мешканців. Як виглядають ялинки в різних містах України – дивіться у фотопідбірці 24 каналу.

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Як прикрасили найбільші ялинки країни

На Софійській площі в Києві цьогоріч встановили 31-метрову красуню, яку прикрасили 10 кілометрами гірлянд. Вони, як і минулого року, висять довкола неї, наче шатро. Також для прикрашання використали 20 тисяч іграшок, які кілька місяців розфарбовували львівські майстри.



Ялинка на Софійській площі в день запалювання вогнів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

А ось у Львові цьогорічне головне різдвяне дерево заввишки 17 метрів. Його львів'янам подарував житель села Оброшине Василь Козленко. Слід зазначити, що в місті розробили нову концепцію оформлення до зимових свят. У ній використали багато ромбів, оскільки вони саме вони віддавна символізують життя та рід. Цю фігуру можна помітити не лише на орнаментах ялинки, а й у декораціях вулиць.



Головна ялинка біля Львівського оперного театру / Фото "Львівський портал"

У Вінниці цьогорічна головна ялинка розташована в центральному парку Леонтовича. Для неї закупили чимало нових іграшок та ілюмінації. Основні кольори оздоблення символу святкування – синій, золотисто-жовтий та срібний. Вони виблискують поміж багатометрових гірлянд.



Як виглядає головна ялинка Вінниці / Фото Вінницької міськради

У Луцьку вже традиційно прикрасили не одну, а "тріо" ялинок на Театральному майдані. На них повісили лише 150 іграшок. Проте святкові красуні все ж виглядають дивовижно, адже їх також прикрасили з використанням двох сотень жовтих гірлянд.



"Тріо" ялинок на Театральному майдані / Фото Луцької міськради

У Дніпрі цього року підійшли до підготовки ялинки вкрай ґрунтовно. Нове штучне дерево купили приблизно за 50 мільйонів. А на встановлення та прикрашання з бюджету міста витратили ще 12,5 мільйона гривень. 20-метрову красуню прикрасили яскравими помаранчевими гірляндами, а також прозорими й золотими кулями. Дерево стоїть на Європейській площі в центрі Дніпра.



Нова дніпровська ялинка на Європейській площі / Фейсбук "Днепр"

Оскільки місто Донецьк досі перебуває під окупацією, найбільшу ялинку регіону встановили в Краматорську. Окрім звичайних гірлянд, на ній світяться й червоні банти зі сніжинками. Особливого символізму додають жовті та блакитні вогники, якими сяє дерево.



Головна ялинка Донеччини / Фото "Восточный проект"

В Івано-Франківську головна ялинка заввишки 18 метрів із діаметром 8 метрів. Це штучне дерево обладнана ілюмінацією з програмним контролером. Тому забарвлення сяючого конусу часто змінюється.



Ялинка в центрі Івано-Франківська / Фото "Правда.if.ua"

У Кропивницькому цьогоріч найменша та найдешевша ялинка зі всіх обласних центрів. Заввишки новорічна красуня 14 метрів та є штучною. Востаннє дерево оновлювали ще кілька років тому. Проте біля неї обладнали одразу кілька нових фотозон.



Найбільша ялинка Кропивницької області / Фото Кропивницької міськради

А ось головну новорічну красуню Закарпаття встановили на Театральній площі Ужгороду. 15-метрове штучне дерево оздоблене широкими хвилястими смугами гірлянд жовтого кольору. А на верхівці сяє велика сніжинка того ж кольору. Також можна помітити багато білих смужок, які символізують снігопад.



Ялинка на Театральній площі в Ужгороді / Фото "Закарпаття онлайн"

Головна ялинка Запорізької області сягає 22 метрів і оформлена вкрай креативно. Адже в прикрашанні орієнтувалися на святкові дерева в європейському стилі. Усі іграшки там нові й коштували приблизно 2 мільйони. Вся її площа виблискує золотими вогниками та білими смугами.



Головна ялинка Запоріжжя / Фото Укрінформ

В Одесі найбільшу ялинку встановили під мерією – на Думській площі. Вона прикрашена в морському стилі, що цілком відповідає розташуванню міста. Більшість її поверхні вкрита синіми вогниками, між якими прикріплені морські зірки. А знизу на новорічній красуні світяться хвилясті лінії, що схожі на водорості.



Ялинка на Думській площі / Фото Одеської міськради

У Миколаєві на Соборній площі встановили велике штучне дерево, яке оздоблене ілюмінаціями у вигляді сніжинок, шапок, бантиків та інших традиційних символів свят. Також більшість її площі вкрита гірляндами різних кольорів. Проте дерево виглядає, так само як торік.



Головна ялинка Миколаєва / Фото "Свідок.info"

Полтавська ялинка, як і в столиці, має велике шатро ілюмінації. Заввишки різдвяне дерево міста приблизно 20 метрів. Головне оздоблення самої ялинки – хвилясті сині лінії, якими обплетена більшість поверхні. А верхівка її прикрашена яскравою зеленою зіркою.



Головна ялинка Полтави та її шатро ілюмінацій / Фото "Полтавщина"

У Рівному раніше прикрашали дерева, які ростуть у центрі міста, але цьогоріч вперше придбали штучну ялинку. Окрім цього, купили кілька наборів іграшок, гірлянд, а також інших прикрас. Загальна вартість святкового оновлення міста – 3 мільйони гривень.



Нова ялинка в центрі Рівного / Фото "Рівне1"

У Сумах основною зміною в ялинці є її розташування. Переважно вона стояла біля обласної адміністрації, проте 2022 рік вона зустріне на Театральній площі. Щодо оздоблення, то вона вкрита яскравою ілюмінацією різних кольорів. Здебільшого вона зелена із синім. Також на ній сяють білі сніжинки.



Найбільша ялинка в Сумах / Фото Sumypost

У Тернополі головна ялинка також прикрашена 3D-ілюмінацією та постійно змінюється. Заввишки вона 18,5 метра. Також на верхівці виблискує багатостороння зірка.



Ялинка на центральній площі міста / Фото Тернопільської міськради

У Харкові ялинка заввишки аж 40 метрів. Її нижня частина зелена, а зверху встановлені великі вставки ілюмінації. Ці елементи періодично змінюють колір. Поряд теж встановили чимало декорацій, а також фудкорти.

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Головна харківська ялинка / Фото city.kharkov.ua

У Херсоні головна ялинка прикрашена переважно ілюмінаціями. На ній велика кількість білих гірлянд, а по краях дерева сяють жовті кулі. Також там інколи вмикають сніжинки та бантики, які світяться.



Головна ялинка Херсону / Фото Херсонської міськради

У Хмельницькому ялинка вкрита довгими смугами ілюмінацій, які виблискують різними кольорами. Між ними висить багато сріблястих кульок. А ось головною "родзинкою" дерева є зірка на верхівці. Оскільки її проміння хвилясте, прикраса дуже схожа на етнічне зображення сонця.



Найбільша ялинка в Хмельницькому / Фото "20 хвилин"

На Луганщині головну ялинку області довелося встановити в Сєвєродонецьку. Вона теж оздоблена великими смугами ілюмінацій. Окрім цього, низ красуні вкритий дзвіночками, совами та іншими прикрасами, які світяться.



Головна ялинка Луганщини / Фото "Восточный вариант"

У Житомирі цьогоріч уже традиційно вирішили прикрасити живу ялинку. Її оздобили жовтими гірляндами, між якими світиться чимало білих куль. Заввишки хвойна приблизно 31 метр, а на верхівці встановлена жовта зірка.



Головна ялинка Житомира / Фото Суспільного

А ось у Черкасах ялинку прикрасили багатьма дрібненькими малюнками з ілюмінацій – цукерками, рукавичками, оленями та іншими. Вони всі висять поміж жовтими й синіми кулями.



Найбільша ялинка Черкащини / Фото Черкаської міськради

Чернігівська ялинка, ймовірно, має найбільше куль поміж усіх інших. Адже вона рясно обсипана жовтими, білими та червоними іграшками різного кольору. Окрім цього, на неї повісили великі повздовжні смуги гірлянд.



Найбільша ялинка Чернігова / Фото Ігоря Стародубця

У Чернівцях цьогоріч міська влада вирішила придбати нову штучну ялинку. Дерево заввишки 18 метрів рясно вкрили золотистими, сріблястими та білими зірками. Поміж них також багато сніжинок і поздовжніх гірлянд.



Найбільша ялинка Чернівців / Фото "Букінфо"

Куди піти в Києві на Новий рік

До Нового року залишаються лічені дні, тому зволікати не можна. Якщо ви зустрічатимете 2022 у Києві – час визначити свій святковий маршрут столицею. Цьогоріч там можна поринути до казкової атмосфери одразу в сімох різних локаціях!

Серед них є ті, які можуть здивувати людей із абсолютно різними смаками, віком та вподобаннями. Обирати можна як активний відпочинок, так і затишні посиденьки. Також буде чим зайнятися й любителям екстриму та прихильникам сімейних розваг. Детальніше про це – за посиланням.