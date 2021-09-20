Готувався майже пів року: знайшли документи про купівлю зброї пермським стрілком

Вранці 20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров влаштував стрілянину у державному університеті у Пермі. Внаслідок цього загинули щонайменше 6 осіб, зо 2 десятки – постраждали. Напад на начальний заклад був ретельно підготований і тривав майже пів року.

ЗМІ оприлюднили документи, які свідчать про те, що у Бекмансурова була законна ліцензія на зброю. У березні він подав запит на отримання мисливської рушниці. Психіатричну комісію майбутній стрілець пройшов без проблем.

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У травні хлопець купив рушницю за 20 тисяч рублів

Ще 6 травня він придбав рушницю Huglu Artox Tactic Pump Synt. Вартість цієї зброї – близько 20 тисяч рублів – це близько 7 200 гривень. З цього часу Бекмансуров щомісяця поповнював свої запаси набоїв:

17 червня він придбав 45 патронів;

19 липня – ще 45;

27 серпня – 105.

Медіа розповідають, що приблизно у той час, коли Бекмансуров придбав рушницю, він розірвав свої відносини з дівчиною. У липні хлопець вдосконалював свої вміння на стрільбах.

Дивіться фото документів на зброю / Фото "SHOT":

Батько нападника – військовий

За попередньою інформацією, стрілець живе з матір'ю. Його батько – військовий, служить за контрактом у Самарській області. Ще ввечері напередодні Бекмансуров читав в інтернеті військові історичні романи, це було його хобі.

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Хлопець вранці мав йти на заняття

Після того, як вранці матір поїхала на роботу, юнак мав йти на заняття. З будинку він вийшов близько 10:30. Сусід Бекмансурова каже, що хлопець був весь у чорному, обличчя його не було видно через балаклаву. Тимур сів на заднє сидіння Mazda та поїхав.

Головне про стрілянину в університеті у Пермі:

Стрілянина сталась у Пермському державному університеті.

Стрілець відкрив вогонь ще на вулиці, а потім увійшов всередину.

Студенти вистрибували з вікон та зачинялись в аудиторіях.

Жертвами нападу стали 6 осіб, 24 – отримали поранення.

Тимура Бекмансурова поранили під час затримання. Він – у дуже важкому стані у лікарні.

Дивіться відео про стрілянину у Пермі: