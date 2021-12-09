Гра в хакера: НАТО організувало для українців кіберзмагання
Джерело:"Фактор безпеки" на 24 каналі
Учасники Першого національного хакатону із кіберзахисту вчились розпізнавати дезінформацію та реагувати на віртуальні атаки. Понад 16 команд тренувалися відбивати хакерські напади.
Окрім того, команди виявляли організаторів хакерських атак. Вони змагалися у форматі хакатонів, яке започаткувало й підтримало НАТО.
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Альянс активно розробляє шляхи, які допоможуть убезпечити та підняти не лише власну обороноздатність, а й партнерів.
Команди 5 днів моделювали кіберситуації
Молоді, успішні та талановиті кіберзахисники України вийшли на поле битви. Понад 16 команд із сектору безпеки й оборони, освітніх та наукових закладів упродовж 5 днів моделювали ситуації. Вони шукали інноваційні рішення, які допоможуть державі у кіберзахисті.
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Курсант магістерського курсу ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Болюх пояснив, що це робили для того, щоб могли аналізувати кіберінциденти й загрози.
Не лише специфічні й не тільки для оброблення працівниками спеціальних служб, але й загалом для звичайних користувачів,
– наголосив він.
Команди поділили за 3 кольорами:
- Сині – самі учасники. Саме вони за підтримки менторів шукали рішення для завдань хакатону.
- Зелені – експерти з кіберзахисту. Вони теж розробляли рішення, утім не змагалися за призові місця.
- Білі – ментори та судді хакатону, провідні міжнародні й вітчизняні експерти, представники наукових кіл.
Це 16 команд учасників, які брали участь у 3 напрямах: аналіз відкритих даних, захист об'єктів критичної інфраструктури та мережевий захист.
Хоча ситуації й тренувальні, однак кіберзагрози, які мали зупинити учасники, – цілком реальні. Усі завдання повторювали справжні інциденти, що відбулися в українському віртуальному просторі.
Усі завдання та проблеми, які будемо відпрацьовувати, також взяті з реального життя й із ситуацій, які склалися в стані Національної безпеки та оборони,
– сказав Щиголь.
Особливості хакатону як кібергри
Хакатон – змагання між групами фахівців із розроблення програмного забезпечення. За обмежений період учасники мали знайти інноваційне рішення щодо кібербезпеки. Потому результати своєї роботи презентували, а професійне журі їх оцінювало.
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Курсант Михайло Болюк повідомив, що за обмежену кількість часу потрібно було розробити систему, яка автоматично збиратиме й аналізуватиме дані.
Фактично видавати потрібну й необхідну інформацію з підбиванням підсумків, які необхідні саме спеціалісту для аналізу кіберінциденту,
– розповів курсант.
Михайло бере вперше участь у хакатоні й одразу – успішно. Його команді з Інституту спецзв'язку та захисту інформації вдалося дістати перемогу. Вони розробили систему зі збирання й обробки даних із відкритих джерел для подальшого аналізу інформації про кіберінциденти.
Я як, наприклад, оператор міг обробити інформацію стосовно певного кіберінциденту. Чітко сказати, що такі-то, наприклад, люди залучені під час проведення кіберінциденту, а також, наприклад, компанії, які мали збитки через кібератаку.
Курсант сказав, щоб виступити на високому рівні варто багато тренувався. "Ми довгий час тренувалися і фактично протягом навчання в інституті готувалися до схожих певних завдань", – додав він.
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Аспірант ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського Іван Грунчик у хакатоні – уже не дебютант. За його плечима – досвід змагань і в інших національних конкурсах, і в аналогічних заходах країн НАТО.
Він розповів, що команду створили у 2018 році. Вони стали відомими за перемогою в першому національному хакатоні з питань захисту в оборонній сфері.
Після цього ми брали участь в ще одному національному хакатоні й у кількох хакатонах TIDE NATO,
– заявив аспірант.
За змаганням стежать інститути та сам Альянс
Інститут спецзв'язку та захисту інформації сприяє участі курсантів у подібних заходах. Це військовий навчальний заклад Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.До речі. Випускники інституту поповнюють лави Держспецзв'язку, Служби безпеки України, зовнішньої розвідки України й Управління державної охорони.
"Я обрав Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації як платформу, яка надасть і зараз надає мені знання з галузей ІТ і в майбутньому дозволить рухатись по кар'єрних сходинках усе вище й вище", – наголосив Дмитро Нагорний – курсант ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського.
За змаганням пильно стежили представники Альянсу. Фахівці НАТО разом з українськими експертами з кіберзахисту виступили наставниками. Вони обрали найсильніших кіберзахисників. Урешті відзначили високий рівень навичок українців.
Вони були дуже наполегливими й досить детально описували те, що робили. Вони чудово показали себе як онлайн, так і наживо.
Деякі ідеї можуть реалізувати для захисту
Найкращі ідеї учасників потому протестують і впровадять для захисту українського кіберзахисту. Голова Держспецзв'язку відзначив, що отримав конкретні рішення, які надалі проаналізують експерти та ухвалять рішення щодо їхнього застосування в практичному житті.Довідка. Переможці хакатону зможуть долучитися до міжнародних навчань із кіберзахисту і відвідають літню школу з кібербезпеки в Нідерландах.
"Ми навчатимемось у Школі кібербезпеки від НАТО. Там викладатимуть провідні спеціалісти з цього напряму. Це дозволить покращити свої знання та навички", – акцентував курсант магістерського курсу.
Учасники кажуть, що хакатон унікальний, адже орієнтований насамперед на розв'язання проблем кіберпростору. Дмитро Нагорний – один із курсантів пояснив, що смартфони, ноутбуки та навіть камера, на яку записують інтерв'ю також є прикладом застосування ІТ-технологій.
Саме тому вони пов'язані з кібербезпекою, адже всі дані, які розміщені, потрібно захищати,
– запевнив він.
Усі українці мають знати, як не потрапити на гачок і не стати жертвою кіберзловмисників. Тож учасники розробляли нові механізми для озброєння саме пересічних користувачів.
Питання було саме в реалізації чогось ще 1 для людей. Тобто найцікавішим було подумати, що можна зробити, щоб спростити процес для звичайних людей, а що зможуть використовувати й фахівці.
Команда Романа змагання не виграла, проте розробила спосіб підвищити якість та швидкість реагування на атаки в кіберпросторі. "Наша команда розробляла продукт, який сприятиме підвищенню якості та швидкості реагування з боку звичайних людей", – запевнив фахівець.
Цей хакатон особливий ще й тим, що проведений у форматі аналогічних змагань у країнах НАТО.
Усі завдання узгоджувалися з НАТО. Відповідно ми працювали за міжнародними стандартами, де визначені формати виявлення таких атак,
– розповів аспірант Іван Грунчик.
Експерти наголошують, що хакатон – це не просто захід, а стратегічний меседж про конкретні кроки, які здійснює Україна для посилення спроможностей кіберзахисту.
Про небезпечні віруси та посилення кібербезпеки в Україні – дізнайтесь у повному випуску програми "Фактор безпеки".