У Сполучених Штатах вдалися до чергового кроку для пошуку російських хакерів. Цього разу за їхню ідентифікацію вирішили запропонувати гроші.
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США пропонують мільйони за хакерів з Росії
Держдеп США оголошує винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати людей (або їхнє місцеперебування), що займають керівні посади в організованій злочинній групі DarkSide,
– йдеться у повідомленні.
Державний департамент США також пропонує винагороду в розмірі до 5 мільйонів доларів США за інформацію, яка може сприяти арешту або засудженню в будь-якій країні людей, які намагалися або брали участь у вимаганні викупу організацією DarkSide.
Крім того, Вашингтон США просить країни, які приховують кіберзлочинців, "відновити справедливість для постраждалих від програм хакерської організації".
Хакерські атаки DarkSide: що відомо
- У травні 2021 року DarkSide проникло в мережу Colonial і отримало майже 100 гігабайтів даних. Захопивши їх, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах. Далі вони почали вимагати викуп, погрожували витоком даних.
- DarkSide розробляє програмне забезпечення, яке використовує для шифрування і крадіжки даних. Потім консультує "афілійованих осіб", як проводити атаки. Вони отримують інструментарій, що містить програмне забезпечення, шаблон електронного листа із запитом вимагача. За це кіберзлочинці-партнери віддають DarkSide певний відсоток від своїх доходів за успішні атаки.
- Американська влада переконана, що хакери живуть у Росії.