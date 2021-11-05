У Сполучених Штатах вдалися до чергового кроку для пошуку російських хакерів. Цього разу за їхню ідентифікацію вирішили запропонувати гроші.

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США пропонують мільйони за хакерів з Росії

Держдеп США оголошує винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати людей (або їхнє місцеперебування), що займають керівні посади в організованій злочинній групі DarkSide,

– йдеться у повідомленні.

Державний департамент США також пропонує винагороду в розмірі до 5 мільйонів доларів США за інформацію, яка може сприяти арешту або засудженню в будь-якій країні людей, які намагалися або брали участь у вимаганні викупу організацією DarkSide.

Крім того, Вашингтон США просить країни, які приховують кіберзлочинців, "відновити справедливість для постраждалих від програм хакерської організації".

Хакерські атаки DarkSide: що відомо