Кібератака була схожа на аналогічну проти мереж SolarWinds. Про це розповіли фахівці організації з кібербезпеки Secureworks

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Однак загрозу вдалося виявити до того, як хакери змогли викрасти дані.

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Раніше у Південній Кореї заявили, що хакери з КНДР намагалися зламати сервери американської фармацевтичної компанії Pfizer. Щоправда, у Пхеньяні заявляють, що в країні немає зареєстрованих випадків COVID-19.