Про успішні випробування одразу повідомили північнокорейські ЗМІ. Публікацію проілюстрували лише одним фото – як ракета стартує з потяга на колії.

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Ракети упали в Японському морі

Випробовування проводили у гірських районах країни. Ціль була розташована у Японському морі на відстані 800 кілометрів.

Висота польоту сягала 60 кілометрів. Невідомо, чи був присутній на випробуваннях лідер КНДР. У Японії підтвердили, що ракети упали за межами територіальних вод країни.

Пхеньян активно проводить ракетні випробування

Раніше ЗМІ повідомили, що Пхеньян випробував дві крилаті ракети великої дальності лише 13 вересня, а ще через два дні – дві балістичні ракети.

В ООН назвали дії КНДР "основною загрозою"

Такі дії Північної Кореї неабияк непокоять ООН. Як повідомляє Al Jazeera, члени Радбезу ООН зібрались за зачиненими дверима. Французький представник в ООН Ніколя де Рів'єр повідомив, що запуск ракет Пхеньяном оцінили як "основну загрозу".

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Зверніть увагу! Пхеньян повідомив про випробування у той же день, коли Південна Корея запускала балістичні ракети з підводного човна.