Об успешных испытаниях сразу сообщили северокорейские СМИ. Публикацию проиллюстрировали лишь одним фото – как ракета стартует с поезда на пути.

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Ракеты упали в Японском море

Испытания проводили в горных районах страны. Цель была расположена в Японском море на расстоянии 800 километров.

Высота полета достигала 60 километров. Неизвестно, присутствовал ли на испытаниях лидер КНДР. В Японии подтвердили, что ракеты упали за пределами территориальных вод страны.

Пхеньян активно проводит ракетные испытания

Ранее СМИ сообщили, что Пхеньян испытал две крылатые ракеты большой дальности лишь 13 сентября, а еще через два дня – две баллистические ракеты.

В ООН назвали действия КНДР "основной угрозой"

Такие действия Северной Кореи изрядно беспокоят ООН. Как сообщает Al Jazeera, члены Совбеза ООН собрались за закрытыми дверями. Французский представитель в ООН Николя де Ривьер сообщил, что запуск ракет Пхеньяном оценили как "основную угрозу".

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Обратите внимание! Пхеньян сообщил об испытаниях в тот же день, когда Южная Корея запускала баллистические ракеты с подводной лодки.