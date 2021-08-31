Это вещество, необходимое для изготовления ядерного оружия. В ООН подтвердили, что этот реактор – в Йонбене – "молчал" с 2018 года и до июля 2021.

Напомним, в начале августа В КНДР пригрозили, что Южная Корея пожалеет о военных учениях с США

Ким Чен Ын, вероятно, восстанавливает ядерную программу

Северная Корея и ее лидер Ким Чен Ын стремятся иметь больше ядерного оружия.

Такое предположение можно сделать на основе данных МАГАТЭ – Международного агентства по атомной энергии при Организации Объединенных Наций .

Там говорят, что после изгнания из страны инспекторов МАГАТЭ, Северная Корея продолжила разработку ядерного оружия.

Представляется, что Ким Чен Ын приказал возобновить работу ядерного реактора в Йонбене. Об этом идет речь в отчете атомного агентства ООН, опубликованном 27 августа.

Этот реактор имеет мощность 5 мегаватт и способен производить плутоний, который используют для ядерного оружия. К тому же он является центром ядерной программы КНДР

Заметим, МАГАТЭ с 2009 года до северокорейских данных прямого доступа не имеет, но изучает активность на ее территории с помощью спутников.

В частности, они показали, что реактор в Йонбене с июля 2021 начал сбрасывать охлаждающую воду – а значит, работает.

Такого не было с 2018 года, когда Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп "потеплели" в отношениях после переговоров в Сингапуре.

Вывод МАГАТЭ таков: события вокруг Йонбена "глубоко тревожные" и очевидно нарушают резолюции Совбеза ООН.