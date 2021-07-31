Из-за плохой ситуации в КНДР, которая выражается в голоде, страхе перед COVID-19, усиленными репрессиями и войной против южной музыки и культуры, разговор о нестабильности режима Ким Чен Ына звучит снова. Впрочем, северокорейский режим привык удивлять своих скептиков, выживая вопреки всему, пишут в Heritage Foundation.

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Почему режим Кима нестабилен

Несмотря на то, что сейчас режим ведет себя довольно тихо, внутри – кипящий котел. Политическая турбулентность наложенная на нехватку еды и возможная серьезная вспышка COVID-19. Даже сам лидер появился на публике похудевшим и осунувшимся. Не таким полным жизни и энергии, как всегда. Эксперты выдвинули гипотезу – так Ким попытался стать ближе к людям, переживающим непростые времена.

На этих же встречах, Верховный Лидер КНДР рассказал об "очень серьезных ошибках в соблюдении карантинных норм", "дырах в безопасности против коронавируса", сокращении поставок еды и угрозе "опасного зарубежного влияния".

Нескольких чиновников уволили, чтобы отвести вину от самого Ким Чен Ына. После прихода к власти в 2011 году, лидер КНДР максимально ограничил доступ международной информации для своих граждан.



Новый внешний вид Ким Чен Ына отражает ситуацию в стране / Фото The Times

Теперь за ношение джинсов, слушание к-попа или другое капиталистическое поведение могут даже казнить на смерть.

Сложная ситуация

Что касается продовольствия, Ким призвал быть готовыми к новому "жестокому Маршу" – напоминанию о засухе и голоде 1990-х годов. Тогда могло погибнуть до нескольких миллионов северных корейцев. Важной также является тема предупреждения COVID-19.

Официально, этой болезни в КНДР до сих пор не зафиксировано (неофициально, это вряд ли правда). Население явно недоедает, поэтому имеет ухудшенный иммунитет и более восприимчиво к инфекционным болезням. Медицинская система страны плохая и в нормальные времена. А теперь ей и подавно не хватает ресурсов.

С приходом COVID-19 ситуация для Пхеньяна изменилась в значительно худшую сторону. Границы (даже жизненно важные для выживания – с Китаем – 24) были закрыты очень долго. Торговля с Пекином – единственным настоящим союзником Северной Кореи – упала на 90%. Между тем Ким Чен Ын использовал это время, чтобы еще больше укрепить свою власть.

Некоторые сбрасывают вину за ситуацию в КНДР на международные санкции. Однако, запрета поставлять туда еду или помощь нет. ООН, США, ЕС не могут запретить это продавать или отдавать Пхеньяну даже бесплатно. Чтобы такого и не происходило, надо работать с Комитетом ООН по санкциям, чтобы подобные запросы, если они будут, не блокировались сразу.

Засуха и голод: преувеличение или реальность

Что можно сказать о ситуации в стране в разрезе еды и неурожаев? Heritage Foundation изложили несколько факторов, на которые стоит обратить внимание, рассматривая эту тему. Так, бесхозяйственность режима постоянно оправдывают несправедливой политикой развитого мира о Северной Корее.

Возможно, Ким Чен Ын преувеличивает и сознательно показывает ситуацию хуже, чем она есть, чтобы испросить помощь (от которой он же в последний момент и откажется – 24).

Уровень беглецов пока – наименьший за последние времена (только 229 человек переселены на юг, по данным Министерства объединения). Не в последнюю очередь благодаря приказам стрелять на поражение (раньше, пограничников можно было щедро подкупить даже не деньгами, а сигаретами – 24). В 1990-е, ежегодно убегало около 1000 человек, что свидетельствовало о реальном ухудшении условий. По последним сообщениям, тех, кто вернулся из КНР, дома может ждать смертная казнь.



Традиционно, в КНДР не хватает продуктов / Фото Pinterest

Неурожаи, тайфуны и провальная социалистическая политика привели к сокращению поставок зерновых, повышения цен до заоблачного уровня и закрытию рынков, известных как "джанмаданг" (едва ли не единственных мест, где граждане страны могли свободно торговать – 24). Они выполняли не только свою главную роль торговой площадки, но там также обменивались важной информацией.

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По информации Сеульского издания Daily NK, килограмм риса можно было приобрести за примерно 16 долларов США (15 тысяч вон Кореи), что втрое превышает среднюю прибыль более 90% населения. И это отдаленная провинция у границы с Китаем. Теперь можно представить цены в Пхеньяне. При этом земли как можно дальше от столицы получают значительно меньше денег и поддержки, что делает ситуацию там еще хуже.

Перебои в поставке перетекают из оптовых в розничные магазины. Это означает, что многим семьям сейчас сложно удержаться на плаву,

– пояснил Джонатан Коррадо, директор по политическим вопросам корейского сообщества

Невозможность продолжать активную рыночную деятельность может добавить еще больше нестабильности. Поэтому миру стоит внимательно следить за достоверными сообщениями из КНДР. США и Южная Корея всегда должны быть готовы к гуманитарному кризису.

Проект оценки способности, базирующейся в Женеве, считает, что 10 млн граждан КНДР нуждаются в гуманитарной помощи. В июне 2021 года в отчете с Севера (который, правда, не был должным образом подтвержден – 24) отмечено, что менее 30% домохозяйств питаются должным образом. Урожаи в последнее время на 1 миллион тонн меньше, чем нужно, чтобы прокормить популяцию.

До пандемии коронавируса, дефицит покрылся с помощью торговли и гумпомощи. В своей выдающейся книге "Невозможное государство" Виктор Ча описывает, что Международная Продовольственная Программа (WFP, часть ООН – 24) предоставляла Северу "более 500 тысяч метрических тонн продовольствия ежегодно" в 1995-96 годах.

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Но те, кто мог о ней договориться изнутри, уже покинули страну, даже два последних сотрудника МПП. Поэтому пока невозможно узнать реальную информацию, угрожает ли стране настоящий голод. К тому же Ким неоднократно отвергал предложения оказать помощь и наблюдать ее за ее справедливым распределением.

Между тем режим Кима и приближенные к нему тратят сотни тысяч долларов США на предметы роскоши (у Кима, например, есть собственная яхта), А еще много средств тратятся на развитие ядерной и ракетной отраслей.

Рука китайской помощи

Без помощи Китая, КНДР не выбраться из тупика, куда она сама себя загнала. Как пишет китайская газета South China Morning Post, экономические проблемы Пхеньяна продолжатся, но Пекин всегда рад протянуть руку помощи. Конечно, не бесплатно. В конце июня, лидер Северной Кореи пообещал усиливать связи между двумя странами еще сильнее.



Поэтому связи с Китаем становятся все более важными / Фото Humans Rights Watch

Закрытая 18 месяцев граница с КНР стала сама по себе "болезненной санкцией", как это объясняют аналитики в Сеуле. Как сказал SCMP Том Бирн, президент Корейского сообщества из Нью-Йорка, "Ким Чен Ын боится появления нового класса торговцев в стране, поэтому доллары были выведены из экономики, эффективно остановив всю торговлю и инвестиции".

В основном, на рынке ходили как раз доллары США и китайские юани. Из-за отсутствия долговых рынков, Ким вынужден проводить политику жесткой экономики.

Любая нормальная страна делает абсолютно противоположное в подобном кризисе,

– сказал Бирн.

Последние меры по закрытию "джангмадангов" были воплощены после "идеального шторма", подробно писанного выше. Китай, считают аналитики в регионе, продолжит поставлять Пхеньяну "рафинированную и нерафинированную" нефть.

Также возможна помощь с медикаментами и продуктами. Помощь должна поступить до того, как ситуация значительно ухудшится. В этом нового посла Севера в Китае заверил глава МИД Ван И на встрече в мае 2021 года.

Неудачное государство на границе не в интересах Пекина,

– сказал Нах Лян Туанг из сингапурской Школы международных исследований.

Как только КНДР полностью откроет границу, Китай увеличит продовольственную и гуманитарную помощь. Это будет "возмездием" за то, что северные корейцы твердо встали на сторону Поднебесной в ее конфликте с США. Пекин, в свою очередь, будет пытаться помешать втягиванию полуострова в это противостояние новой Холодной Войны.

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Северная Корея имеет "стабильную систему принятия решений и относительно прочную бюрократию, чтобы не вызывать перебоев в политике или больших изменений вследствие чрезвычайных ситуаций". Примерами может быть спокойная передача власти в 1994 и 2011 годах после смерти Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Иными словами, хоронить северокорейский режим снова немного рановато.