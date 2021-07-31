Через погану ситуацію в КНДР, яка виражається у голоді, страху перед COVID-19, посиленими репресіями та війною проти південної культури та музики, розмова про нестабільність режиму Кім Чен Ина звучить знову. Втім, північнокорейський режим звик дивувати своїх скептиків, виживаючи наперекір всьому, пишуть у Heritage Foundation.

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Чому режим Кіма нестабільний

Попри те, що зараз режим поводиться доволі тихо, всередині – киплячий котел. Політична турбулентність накладена на нестачу їжі та можливий серйозний спалах COVID-19. Навіть сам лідер з'явився на публіці схудлим та змарнілим. Не таким повним життя та енергії, як завжди. Експерти висунули гіпотезу – так Кім спробував стати ближче до людей, що переживають непрості часи.

На цих же зустрічах, Верховний Лідер КНДР розповів про "дуже серйозні помилки у дотриманні карантинних норм", "дірки у безпеці проти коронавірусу", скорочення постачання їжі та загрозу "небезпечного закордонного впливу".

Кількох чиновників звільнили, щоб відвести вину від самого Кім Чен Ина. Після приходу до влади у 2011 році, лідер КНДР максимально обмежив доступ міжнародної інформації для своїх громадян. Бо вона, нібито, підриває стабільність режиму.

Новий зовнішній вигляд Кім Чен Ина віддзеркалює ситуацію в країні / Фото The Times

Тепер за носіння джинсів, слухання К-попу або іншу капіталістичну поведінку можуть навіть скарати на смерть.

Складна ситуація Щодо продовольства, Кім закликав бути готовими до нового "Жорстокого Маршу" – нагадування про посуху та голод 1990-х років. Тоді могло загинути до кількох мільйонів північних корейців. Важливою також є тема попередження COVID-19.

Офіційно, цієї хвороби в КНДР досі не зафіксовано(неофіційно, це навряд чи правда). Населення явно недоїдає, тож має погіршений імунітет та більш сприйнятливе до інфекційних хвороб. Медична система країни погана і в нормальні часи. А тепер їй і поготів не вистачає ресурсів.

З приходом COVID-19 ситуація для Пхеньяну змінилася у значно гіршу сторону. Кордони(навіть життєво важливий для виживання – з Китаєм – 24) були дуже довго зачинені. Торгівля з Пекіном – єдиним справжнім союзником Північної Кореї – впала на 90%. Тим часом Кім Чен Ин використав цей час, щоб ще більше зміцнити свою владу.

Дехто скидає вину за ситуацію в КНДР на міжнародні санкції. Однак, заборони поставляти туди їжу або допомогу немає. ООН, США, ЄС не можуть заборонити це продавати або віддавати Пхеньяну навіть безкоштовно. Щоб такого і не ставалося, треба працювати з Комітетом ООН по санкціях, щоб подібні запити, якщо вони будуть, не блокувалися відразу.

Посуха та голод: перебільшення чи реальність

Що можна сказати про ситуацію в країні у розрізі їжі та неврожаїв? Heritage Foundation виклали кілька факторів, на які варто звернути увагу, розглядаючи цю тему. Так, безгосподарність режиму постійно виправдовують несправедливою політикою розвинутого світу про Північної Кореї.

Можливо, Кім Чен Ин перебільшує та свідомо показує ситуацію гіршою, ніж вона є, щоб випросити допомогу (від якої він же в останній момент і відмовиться – 24).

Рівень втікачів наразі – найменший за останні часи(лише 229 людей переселено на Південь, за даними Міністерства об`єднання). Не в останню чергу завдяки наказам стріляти на ураження(раніше, прикордонників можна було щедро підкупити навіть не грошима, а сигаретами – 24). У 1990-ті, щороку тікало близько 1000 людей, що свідчило про реальне погіршення умов. За останніми повідомленнями, тих, хто повернувся з КНР, вдома може чекати страта.

Традиційно, в КНДР не вистачає продуктів / Фото Pinterest

Неврожаї, тайфуни та провальна соціалістична політика призвели до скорочення постачання зернових, підвищення цін до захмарного рівня та закриття ринків, відомих як "джанмаданг" (чи не єдиних місць, де громадяни країни могли вільно торгувати – 24). Вони виконували не лише свою головну роль торговельного майданчика, але там також обмінювалися важливою інформацією.

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За інформацією сеульського видання Daily NK, кілограм рису можна було придбати за приблизно 16 доларів США (15 тисяч вон Кореї), що втричі перевищує середній прибуток понад 90% населення. І це віддалена провінція біля кордону з Китаєм. Тепер можна уявити ціни в Пхеньяні. При цьому землі якомога далі від столиці отримують значно менше грошей та підтримки, що робить ситуацію там ще гіршою.

Перебої в постачанні перетікають з гуртових до роздрібних магазинів. Це означає, що багатьом сім'ям зараз складно утриматись на плаву,

– пояснив Джонатан Коррадо, директор з політичних питань Корейської Спільноти

Неможливість продовжувати активну ринкову діяльність може додати ще більше нестабільності. Тож світу варто уважно слідкувати за достовірними повідомленнями з КНДР. США та Південна Корея завжди мають бути готовими до гуманітарної кризи.

Проєкт оцінки спроможності, що базується у Женеві, вважає, що 10 млн громадян КНДР потребують гуманітарної допомоги. У червні 2021 року у звіті з Півночі (який, щоправда, не був належним чином підтверджений – 24) відзначено, що менш як 30% домогосподарств харчуються належним чином. Врожаї останнім часом на 1 мільйон тонн менші ніж потрібно, щоб прогодувати популяцію.

До пандемії коронавірусу, дефіцит покрився за допомогою торгівлі та гумдопомоги. У своїй видатній книзі "Неможлива держава" Віктор Ча описує, що Міжнародна Продовольча Програма (WFP, частина ООН – 24) надавала Півночі "понад 500 тисяч метричних тонн продовольства щороку" у 1995-96 роках.

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Але ті, хто міг про неї домовитись зсередини, вже залишили країну, навіть два останніх співробітники МПП. Тож наразі неможливо дізнатися реальну інформацію, чи загрожує країні справжній голод. До того ж Кім неодноразово відкидав пропозиції надати допомогу і спостерігати її за її справедливим розподілом.

Тим часом режим Кіма та наближені до нього витрачають сотні тисяч доларів США на предмети розкоші (у Кіма, наприклад, є власна яхта), а ще багато коштів витрачаються на розвиток ядерної та ракетної галузей.

Рука китайської допомоги

Без допомоги Китаю, КНДР не вибратися з глухого кута, куди вона сама себе загнала. Як пише китайська газета South China Morning Post, економічні проблеми Пхеньяну продовжаться, але Пекін завжди радий простягнути руку допомоги. Звісно що, не безкоштовно. Наприкінці червня, лідер Північної Кореї пообіцяв посилювати зв'язки між двома країнами ще сильніше.

Тому зв'язки з Китаєм стають все більш важливими / Фото Humans Rights Watch

Закритий 18 місяців кордон з КНР став сам по собі "найболючішою санкцією", як це пояснюють аналітики в Сеулі. Як сказав SCMP Том Бірн, президент Корейської Спільноти з Нью-Йорку, "Кім Чен Ин боїться появи нового класу торговців у країні, тому долари були виведені з економіки, ефективно зупинивши всю торгівлю та інвестиції".

В основному, на ринку ходили якраз долари США та китайські юані. Через відсутність боргових ринків, Кім змушений проводити політику жорсткої економіки.

Будь-яка нормальна країна робить абсолютно протилежне у подібній кризі,

– сказав Бірн.

Останні заходи з закриття "джангмадангів" були втілені після "ідеального шторму", детально писаного вище. Китай, вважають аналітики в регіоні, продовжить поставляти Пхеньяну "рафіновану та нерафіновану" нафту.

Також можлива допомога з медикаментами та продуктами. Допомога має надійти до того, як ситуація значно погіршиться. У цьому нового посла Півночі в Китаю запевнив голова МЗС Ван І на зустрічі у травні 2021 року.

Невдала держава на кордоні не в інтересах Пекіну,

– сказав Нах Лян Туанг з науковий співробітник Сингапурської школи міжнародних досліджень.

Як тільки КНДР повністю відкриє кордон, Китай збільшить продовольчу та гуманітарну допомогу. Це буде "відплатою" за те, що північні корейці твердо встали на бік Піднебесної у її конфлікті з США. Пекін, своєю чергою, буде намагатися завадити втягненню півострова у це протистояння нової Холодної Війни.

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Північна Корея має "стабільну систему прийняття рішень і відносно міцну бюрократію, щоб не спричиняти перебоїв у політиці або великих змін внаслідок надзвичайних ситуацій". Прикладами може бути спокійна передача влади у 1994 та 2011 роках після смерті Кім Ір Сена та Кім Чен Іра. Іншими словами, ховати північнокорейський режим знову трохи зарано.