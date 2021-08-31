Це речовина, необхідна для виготовлення ядерної зброї. В ООН засвідчили, що цей реактор – в Йонбені – "мовчав" з 2018 року і аж до липня 2021.

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Кім Чен Ин, ймовірно, поновлює ядерну програму

Північна Корея та її лідер Кім Чен Ин прагнуть мати більше ядерної зброї.

Таке припущення можна зробити на основі даних МАГАТЕ – Міжнародного агентства з атомної енергії при Організації Об'єднаних Націй.

Там кажуть, що після вигнання з країни інспекторів МАГАТЕ, Північна Корея продовжила розробку ядерної зброї.

Видається, що Кім Чен Ин наказав відновити роботу ядерного реактора в Йонбені. Про це мовиться у звіті атомного агентства ООН, опублікованому 27 серпня.

Цей реактор має потужність 5 мегаватів і здатний виробляти плутоній, який використовують для ядерної зброї. До того ж саме він є центром ядерної програми КНДР

Зауважимо, МАГАТЕ з 2009 року до північнокорейських даних прямого доступу не має, але вивчає активність на її території за допомогою супутників.

Зокрема, вони засвідчили, що реактор в Йонбені з липня 2021 року почав скидати охолоджувальну воду – а отже, працює.

Такого не було з 2018 року, коли Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп "потепліли" у відносинах після перемовин у Сінгапурі.

Висновок МАГАТЕ такий: події навколо Йонбена "глибоко тривожні" і очевидно порушують резолюції Радбезу ООН.

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