В то же время южнокорейцы успешно провели свои испытания баллистических ракет для подводных лодок. На отработках присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин.

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В армии намерены дать оценку результатам эксперимента и, исходя из этого, примут решение о том, чтобы взять БРПЛ на вооружение.

Ракета поразила цель

Баллистическую ракету запустили с подводной лодки "Тосан Ан Чхан Хо" водоизмещением три тысячи тонн.

БРПЧ точно поразила обозначенные цели на малой дальности.

Владение БРПЛ крайне значимое в плане стратегического сдерживания угроз на передовой, в дальнейшем это сыграет большую роль в установлении мира на Корейском полуострове и создании независимой национальной обороны,

– заметили в администрации президента Южной Кореи.

Что этому предшествовало

В среду, 15 сентября, КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты.

Из-за этого Южная Корея и Япония решили провести экстренные заседания советов нацбезопасности.

Стало известно, что ракеты приземлились в водах между Японией и Корейским полуостровом.