В то же время южнокорейцы успешно провели свои испытания баллистических ракет для подводных лодок. На отработках присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин.
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В армии намерены дать оценку результатам эксперимента и, исходя из этого, примут решение о том, чтобы взять БРПЛ на вооружение.
Ракета поразила цель
Баллистическую ракету запустили с подводной лодки "Тосан Ан Чхан Хо" водоизмещением три тысячи тонн.
- БРПЧ точно поразила обозначенные цели на малой дальности.
Владение БРПЛ крайне значимое в плане стратегического сдерживания угроз на передовой, в дальнейшем это сыграет большую роль в установлении мира на Корейском полуострове и создании независимой национальной обороны,
– заметили в администрации президента Южной Кореи.
Что этому предшествовало
- В среду, 15 сентября, КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты.
- Из-за этого Южная Корея и Япония решили провести экстренные заседания советов нацбезопасности.
- Стало известно, что ракеты приземлились в водах между Японией и Корейским полуостровом.