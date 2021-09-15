Первый снаряд упал в Японское море в 12:38 (по местному времени). Эту информацию подтвердили в управлении безопасности на море Японии.

Важно КНДР испытала новый тип крылатых ракет большой дальности

Пока неизвестно. с какого именно населенного пункта выпустили ракеты и какова дальность их полета.

Наши военные поддерживают позицию полной готовности в тесном сотрудничестве с США,

– заявили в комитете начальников штабов Южной Кореи.

Куда попали ракеты

Предварительно, одна из ракет упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Судьба второй ракеты неизвестна.

Обратите внимание! В соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, Северной Корее запрещено осуществлять любую деятельность с баллистическими ракетами.

В японском минобороны заявили, что недавние неоднократные запуски баллистических ракет Северной Кореей является серьезной проблемой для всего международного сообщества, учитывая Японию.

Мы продолжим собирать, анализировать информацию и отслеживать предупреждения, чтобы защитить жизнь и имущество людей,

– заверили в ведомстве.

Япония также пожаловалась, что за последние недели Пхеньян усилил военное напряжение. В прошлом месяце в КНДР предупредили о "большом кризисе безопасности" в знак протеста против совместных летних военных учений между Южной Кореей и США.