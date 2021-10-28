Дані про стан лідера КНДР оприлюднила південнокорейська розвідка.

Раніше Став дизайнером: Кім Чен Ин освоїв нове захоплення, коли зник з публічного простору

У Кім Чен Ина нема значних проблем зі здоров'ям, – розвідка

За інформацією корейських ЗМІ, представники Національної служби розвідки звітували на закритій парламентській сесії.

Стан здоров'я лідера КНДР ґрунтовно аналізували

Розвідники спростували припущення, що Кім Чен Ина заміняють на офіційних заходах. Схоже, що очевидних проблем зі здоров'ям у лідера країни нема. До питання у Національній службі розвідки приступили дуже серйозно: для аналізу застосовували наукові методи та навіть штучний інтелект.

Розвідники розповіли цікаву деталь: на останніх кількох офіційних заходах Кім Чен Ин наказав зняти портрети Кім Ір Сена та Кім Чен Іра.

До теми Залізничні війська Кім Чен Ина: КНДР запустила ракети з потяга

До уваги! Таке зацікавлення станом здоров'я Кім Чен Ина просто пояснюється: лідер КНДР офіційно не призначив свого наступника. Отож, за умови, коли він не зможе виконувати свої обов'язки, невідома доля й управління державою.