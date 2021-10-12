Під час свого зникнення Кім Чен Ин нібито займався дизайном. Він допомагав розробляти винні пляшки, вантажні кораблі, шкільну форму.

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Стверджують, що політик нібито навіть встиг долучитись до двох туристичних проєктів.

Журналісти знайшли підказки на фотографіях з нової виставки промислового дизайну, яка була у Пхеньяні. Північнокорейські художники демонстрували свої проєкти.

На одній з панелей перераховані дні, коли Кім Чен Ин уважно вивчав деякі проєкти. Саме у ці дати політик був відсутній на публіці.