Під час свого зникнення Кім Чен Ин нібито займався дизайном. Він допомагав розробляти винні пляшки, вантажні кораблі, шкільну форму.
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Стверджують, що політик нібито навіть встиг долучитись до двох туристичних проєктів.
Як виявили нове захоплення Кім Чен Ина
Журналісти знайшли підказки на фотографіях з нової виставки промислового дизайну, яка була у Пхеньяні. Північнокорейські художники демонстрували свої проєкти.
На одній з панелей перераховані дні, коли Кім Чен Ин уважно вивчав деякі проєкти. Саме у ці дати політик був відсутній на публіці.
Відповідно до цього, репортери з'ясували, що північнокорейський лідер щонайменше 25 днів вивчав 110 робіт учасників.