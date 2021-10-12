Во время своего исчезновения Ким Чен Ын якобы занимался дизайном. Он помогал разрабатывать винные бутылки, грузовые корабли, школьную форму.
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Утверждают, что политик якобы даже успел приобщиться к двум туристическим проектам.
Как обнаружили новое увлечение Ким Чен Ына
Журналисты нашли подсказки на фотографиях с новой выставки промышленного дизайна, которая была в Пхеньяне. Северокорейские художники демонстрировали свои проекты.
На одной из панелей перечислены дни, когда Ким Чен Ын внимательно изучал некоторые проекты. Именно в эти даты политик отсутствовал на публике.
В соответствии с этим, репортеры выяснили, что северокорейский лидер по меньшей мере 25 дней изучал 110 работ участников.
Что известно о "пропаже" Ким Чен Ына
- В июне 2021 года появились фотографии лидера КНДР, на которых он заметно похудел. Перед тем в течение месяца политик не появлялся на публике.
- После этого на государственном телевидении выпустили сюжет, где население выразило обеспокоенность относительно состояния здоровья Ким Чен Ына.
- В сети даже распространялись "теории" о двойнике лидера КНДР.