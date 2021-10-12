Во время своего исчезновения Ким Чен Ын якобы занимался дизайном. Он помогал разрабатывать винные бутылки, грузовые корабли, школьную форму.

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Утверждают, что политик якобы даже успел приобщиться к двум туристическим проектам.

Как обнаружили новое увлечение Ким Чен Ына

Журналисты нашли подсказки на фотографиях с новой выставки промышленного дизайна, которая была в Пхеньяне. Северокорейские художники демонстрировали свои проекты.

На одной из панелей перечислены дни, когда Ким Чен Ын внимательно изучал некоторые проекты. Именно в эти даты политик отсутствовал на публике.

В соответствии с этим, репортеры выяснили, что северокорейский лидер по меньшей мере 25 дней изучал 110 работ участников.

Что известно о "пропаже" Ким Чен Ына