Очільник Північної Кореї пройшов перед трибуною, що була заповнена сотнями школярів, які плакали й аплодували йому. Водночас він був одягнений у білу куртку, через що увагу звернули на втрату ваги диктатора.

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Чутки про те, що Кім Чен Ин схуд через хворобу наразі не підтвердили. Спекуляції щодо здоров'я диктатора змусили уряд Північної Кореї заборонити плітки про його вагу після того, як на початку 2021 року з'явилися фотографії, на яких видно кардинальні зміни ваги.

У мережі припускали, що лідеру Північної Кореї наклали бандаж для шлунка, щоб зменшити кількість споживання їжі. Тому держава видала наказ, що будь-які плітки про зміни в зовнішності їхнього лідера каратимуться.

У мережі заговорили про двійника очільника КНДР

Ян Му Цзінь, професор Університету північнокорейських досліджень, зазначив, що малоймовірно, що втрата ваги є симптомом поганого самопочуття, оскільки Кім Чен Ин відвідав кілька публічних заходів протягом серпня. У ЗМІ зазначили, що наразі справжню причину втрати ваги диктатора не озвучували.

Водночас у соціальних мережах почали з'являтися дописи, в яких звертали увагу на помітну зміну у зовнішності Кім Чен Ина. Про відповідну "теорію двійників" у твітері написав й представник української делегації у Тристоронній контактній групі, журналіст Денис Казанський.

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Текст публікації Дениса Казанського:

Цікаво, а в Північній Кореї є теорія, що Кім Чен Ин несправжній, і замість нього двійники? Бо це якийсь інший мужик, не той що з Трампом зустрічався.