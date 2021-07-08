Кім Чен Ин схуд приблизно на 10 – 20 кілограмів. Водночас серйозних проблем зі здоров'ям він не має.

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Тому самопочуття лідера Північної Кореї не вплине на управління держави. Кім Чен Ин, як і раніше, відвідує низку заходів та бере участь у зустрічах.

На думку аналітиків, очільник КНДР міг спеціально схуднути, аби нібито поліпшити свій імідж.

Відзначимо! У квітні 2020 року ЗМІ з'явились чутки про смерть Кім Чен Ина після операції з видалення кісти на щиколотці.

Що відомо про самопочуття Кім Чен Ина