Кім Чен Ин схуд приблизно на 10 – 20 кілограмів. Водночас серйозних проблем зі здоров'ям він не має.

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Тому самопочуття лідера Північної Кореї не вплине на управління держави. Кім Чен Ин, як і раніше, відвідує низку заходів та бере участь у зустрічах.

На думку аналітиків, очільник КНДР міг спеціально схуднути, аби нібито поліпшити свій імідж.

Що відомо про самопочуття Кім Чен Ина

  • Вже декілька років продовжуються чутки про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина. Однак офіційної інформації від влади не з'являється.
  • У червні 2021 року з'явились світлини лідер КНДР після місячної відсутності, на яких північнокорейський лідер значно схуд. Деякі люди помітили, що він натягнув ремінець годинника більше, ніж зазвичай.
  • Після цього на державному телебаченні випустили сюжет, де населення висловило стурбованість щодо стану здоров'я Кім Чен Ина.