Ким Чен Ын похудел примерно на 10 – 20 килограммов. В то же время серьезных проблем со здоровьем у него нет.

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Поэтому самочувствие лидера Северной Кореи не повлияет на управление государства. Ким Чен Ын по-прежнему посещает ряд мероприятий и участвует во встречах.

По мнению аналитиков, глава КНДР мог специально похудеть, чтобы якобы улучшить свой имидж.

Отметим! В апреле 2020 года СМИ появились слухи о смерти Ким Чен Ына после операции по удалению кисты на лодыжке.

Что известно о самочувствии Ким Чен Ына