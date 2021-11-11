Кибератака была похожа на аналогичную против сетей SolarWinds. Об этом рассказали специалисты Организации по кибербезопасности Secureworks.

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Однако угрозу удалось обнаружить до того, как хакеры смогли похитить данные.

Похожая атака

Ранее в Южной Корее заявили, что хакеры из КНДР пытались взломать серверы американской фармацевтической компании Pfizer. Правда, в Пхеньяне заявляют, что в стране нет зарегистрированных случаев COVID-19.

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