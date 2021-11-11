Кибератака была похожа на аналогичную против сетей SolarWinds. Об этом рассказали специалисты Организации по кибербезопасности Secureworks.
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Однако угрозу удалось обнаружить до того, как хакеры смогли похитить данные.
Похожая атака
Ранее в Южной Корее заявили, что хакеры из КНДР пытались взломать серверы американской фармацевтической компании Pfizer. Правда, в Пхеньяне заявляют, что в стране нет зарегистрированных случаев COVID-19.
Последние новости о КНДР
- Северная Корея в октябре заявила, что испытывала разработанную баллистическую ракету с подводной лодки. В КНДР говорят, это усилит подводный потенциал военных. В ООН забеспокоились. Совет безопасности Организации Объединенных Наций объявил, что собирается на экстренное заседание.
- В конце сентября был похожий инцидент. Южная Корея заметила запуск неизвестного объекта на восточном побережье КНДР. Северный сосед заявил об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты. К слову, перед тем страна испытывала еще и железнодорожный ракетный комплекс.
- Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наращивать военный потенциал страны. Говорит, что надо противодействовать враждебным действиям США.
- К слову, в сети заметили, что Ким Чен Ын существенно похудел. Он потерял около 20 килограммов. Южнокорейская разведка заверила, что со здоровьем политика все в порядке.