Инцидент произошел во время вечернего выпуска новостей в эфире государственного телеканала. Диктор подчеркнул, что выращивание черных лебедей "сделает активный вклад в улучшение жизни народа". Это заявление прозвучало на фоне продовольственного кризиса, от которого страдает КНДР.

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Государственные СМИ также присоединились к восхвалениям питательной ценности черных лебедей. Медиа заявляют, что это – "исключительная здоровая пища ХХІ века с уникальным вкусом и высокой питательной ценностью".

Говорящие при этом апеллируют к исследованиям, которые якобы стартовали еще в 2019 году.

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