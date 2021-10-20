Мовляв, випробування сприятимуть підвищенню оборонних технологій країни до високого рівня, а також можливостей флоту.

Раніше Північна Корея запустила 2 ракети в бік Японського моря

Північна Корея запевняє, що нова ракета запровадила передові технології наведення управління: флангову мобільність та мобільність ковзання.

Радбез ООН збирається на засідання

Рада безпеки Організації об'єднаних націй оголосила, що збирається на екстрене засідання щодо цього інциденту, повідомляє Nk News. Раніше Пхеньян закликали виконувати резолюції, які забороняють країні проводити ядерні та балістичні ракети, включаючи випробування.

КНДР вкотре просять утриматись від провокацій та вести змістовний діалог.

Зверніть увагу! Напередодні про запуск двох ракет з КНДР повідомили Південна Корея та Японія. Країни назвали дії свого сусіда "вкрай прикрими".

П'ятий запуск ракет від вересня

Випробування стало п'ятим запуском ракет з вересня. Перед тим КНДР посилила тиск на Вашингтон і Сеул, щоб вони відмовилися від політики, яку Пхеньян вважає ворожою.

Країни проводять спільні військові навчання та ініціюють міжнародні санкції проти Північної Кореї.

Попередні запуски ракет у КНДР