Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї. Саме запуском нової ракети Кім Чен Ин відреагував на вимоги Вашингтона та Села відмовитись від подвійних стандартів.

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Кім Чен Ин не був присутній під час запуску

У Пхеньяні розповіли, що надзвукова ракета – новий стратегічний вид озброєння. Самого Кім Чен Ина під час запуску ракети не було.

Під час першого випробувального запуску наукові співробітники в сфері національної оборони підтвердили навігаційний контроль і стійкість ракети,

– пишуть північнокорейські ЗМІ.

Розробники "Хвасон-8", мовляв, добились поставлених перед ними цілей - зокрема, маневровості.

Старший науковий співробітник американського Фонду міжнародного миру імені Карнегі Анкіт Панда наголосив, що це перше випробування ракети КНДР з рідинним двигуном з 2017 року.

Зверніть увагу! Нещодавно КНДР здійснила запуск нового типу крилатих ракет та балістичних ракет, які запускають з потяга.

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Що відомо про гіперзвукові ракети?