Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Именно запуском новой ракеты Ким Чен Ын отреагировал на требования Вашингтона и Сеула отказаться от двойных стандартов.

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Ким Чен Ын не присутствовал при запуске

В Пхеньяне рассказали, что сверхзвуковая ракета – новый стратегический вид вооружения. Самого Ким Чен Ына во время запуска ракеты не было.

Во время первого испытательного запуска научные сотрудники в сфере национальной обороны подтвердили навигационный контроль и устойчивость ракеты,

– пишут северокорейские СМИ.

Разработчики "Хвасон-8", мол, добились поставленных перед ними целей – в частности, маневренности.

Старший научный сотрудник американского Фонда международного мира имени Карнеги Анкит Панда подчеркнул, что это первое испытание ракеты КНДР с жидкостным двигателем с 2017 года.

Обратите внимание! Недавно КНДР осуществила запуск нового типа крылатых ракет и баллистических ракет, которые запускают с поезда.

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Что известно о гиперзвуковых ракетах?