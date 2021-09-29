Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Именно запуском новой ракеты Ким Чен Ын отреагировал на требования Вашингтона и Сеула отказаться от двойных стандартов.
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Ким Чен Ын не присутствовал при запуске
В Пхеньяне рассказали, что сверхзвуковая ракета – новый стратегический вид вооружения. Самого Ким Чен Ына во время запуска ракеты не было.
Во время первого испытательного запуска научные сотрудники в сфере национальной обороны подтвердили навигационный контроль и устойчивость ракеты,
– пишут северокорейские СМИ.
Разработчики "Хвасон-8", мол, добились поставленных перед ними целей – в частности, маневренности.
Старший научный сотрудник американского Фонда международного мира имени Карнеги Анкит Панда подчеркнул, что это первое испытание ракеты КНДР с жидкостным двигателем с 2017 года.
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Что известно о гиперзвуковых ракетах?
- Они намного быстрее обычных, что значительно затрудняет их перехват системами противовоздушной обороны.
- По словам Анкита Панды, пока трудно оценить точные возможности ракеты, однако она, вероятно, станет вызовом для ПВО.
- КНДР также представила "ампулы с ракетным топливом", так что ракеты могут быть готовы к запуску годами.
- Поскольку их не надо будет заправлять перед запуском, то и запуск будет происходить значительно быстрее.