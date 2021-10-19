Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда уточнив, що мовиться про запуск 2 балістичних ракет. Він назвав дії КНДР "вкрай прикрими".

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Що відомо про ракетні випробування КНДР

Точне місце падіння ракет в Японії не називають. Водночас берегова охорона країни поширила попередження, яке містить інструкції безпеки для морських судів. Інформацію про ракетні випробування Північної Кореї підтвердили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї. Зважаючи на цей інцидент, 19 жовтня адміністрація президента країни планує провести засідання Ради нацбезпеки.

Довідка. Попереднього разу Північна Корея запустила щонайменше 1 балістичну ракету в Японське море 28 вересня. Тоді в Японії заявили, що дії КНДР є загрозою світу.

Такі інциденти відбуваються не вперше