Запуск відбувся у вівторок, 28 вересня. Про це повідомило видання з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (СКС).
До теми Ймовірно балістичні: КНДР могла випустити ракети в бік Японського моря
Північна Корея запустила щонайменше 1 снаряд
Північна Корея випустила щонайменше один невідомий снаряд у Японське море,
– мовиться у повідомленні.
Відомо, що снаряд випустили орієнтовно о 6:40 за київським часом. Він вилетів з внутрішнього району на схід.
Розвідка Південної Кореї та США вже намагається з'ясувати деталі події та аналізує запуск для отримання додаткової інформації.
Дії Пхеньяна (столиці КНДР – 24 канал) загрожують світу, – Японія
Видання The Sankei News написало, що глава японського МЗС Тосиміцу Мотегі заявив – дії Північної Кореї загрожують світу і безпеці Японії та регіону.
Це серйозна загроза всьому міжнародному співтовариству, включаючи Японію,
– запевнив міністр.
Він також додав, що японська влада аналізує ситуацію з недавніми запусками ракет.
Про те, що мовиться саме про балістичну ракету написало агентство Kyodо, посилаючись на джерела в японському уряді. Там заявили, що:
- Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності;
- снаряд впав за межами японської виключної економічної зони.
Якщо підтвердять, що снаряд є балістичною ракетою, то це стане 3 подібним запуском 2021 року, а також вже 6 випробуванням зброї.
Що відомо про останні дії КНДР
- 15 вересня Японія поскаржилася на запуск балістичних ракет у бік Японського моря зі сторони КНДР.
- У той же день Південна Корея у відповідь провела балістичні випробування та привела свої війська у стан підвищеної готовності.
- Станом на 20 вересня, зроблені супутниками фотографії свідчать, що КНДР розширює виробництво урану, потрібного для виготовлення ядерної зброї. Такі дані повідомили у британських та американських ЗМІ.